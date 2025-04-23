Bloomberg сообщило о росте экспорта сырой нефти из России

Потоки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели до 20 апреля достигли 3,21 млн баррелей в день, тем самым восстановив около четверти потерь за предшествующие этому периоду три недели. Об этом 23 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 20 апреля в общей сложности 31 танкер загрузил 23,45 млн баррелей российской сырой нефти», — говорится в публикации.

Валовая стоимость экспорта восстановилась примерно на две трети от падения предыдущей недели, увеличившись примерно на $130 млн (12%), до $1,28 млрд, за неделю, подчеркивается в статье агентства.

Согласно данным Argus Media, экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтики выросли примерно на $2,30 за баррель. Стоимость ключевого тихоокеанского сорта ESPO выросла примерно на $2,40, а цены с доставкой в Индию были примерно на $2 выше.

15 апреля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на полях Евразийского нефтегазового форума заявил, что Китай намерен договориться с Россией о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» или увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году.