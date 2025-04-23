Спортивный агент Овечкина рассказал о мечте хоккеиста взять олимпийское золото

У капитана хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина есть мечта выиграть олимпийское золото. Об этом 23 апреля «Известиям» рассказал его спортивный агент Глеб Чистяков, комментируя информацию о возможном допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026.

«Саша не раз заявлял, что он всегда с удовольствием играет за сборную, тем более на таких турнирах, как Олимпиада. В этом смысле от нас ничего не зависит, но, если такое решение будет принято, Саша с удовольствием примет предложение», — рассказал Чистяков.

Он добавил, что хоккеист мечтает об олимпийском золоте, но не стоит забегать вперед.

9 апреля сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями по зимним видам спорта возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Уточняется, что соревнования состоятся с 6 по 22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо.