Российские военные поразили цех и склад ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в среду, 23 апреля, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что ударами ВС России поражены цех и склад по производству взрывчатых веществ в районе населенного пункта Степное. Атаки были совершены при помощи беспилотников «Герань-2».
23 апреля сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС РФ уничтожили бронированную технику Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг».