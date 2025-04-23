Врач рассказала о причинах пищевой непереносимости ряда продуктов

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская 23 апреля рассказала «Газете.Ru» о пищевой непереносимости ряда продуктов, а также о вреде ультраобработанной пищи для организма.

По словам специалиста, ультраобработанная пища, богатая эмульгаторами, консервантами и подсластителями, наносит вред здоровью: повреждает микробиоту человека, кишечную стенку, вызывает инсулинорезистентность, ожирение, сахарный диабет и атеросклероз.

Она добавила, что избыточное потребление сахара и фруктозы вызывает гликирование белков и жиров в организме, способствуя развитию атеросклероза, онкологических заболеваний и преждевременному старению.

Также врач рассказала о пищевой непереносимости у пациентов. Она привела в пример непереносимость молока и молочных продуктов. Так, чаще всего вздутие и диарея возникают из-за непереносимости молочного сахара — лактозы. Кроме того, может быть пищевая непереносимость белков пшеницы — целиакия. Это более тяжелое заболевание с серьезными негативными последствиями для здоровья.

Врач отнесла к неспецифическим симптомам боль в животе, нарушение стула, урчание, вздутие, головную боль неясного генеза, усталость, немотивированную слабость, повышенную тревожность, проблемы с кожей, сниженное настроение, нарушение сна.

«Всё дело в непереносимости определенных компонентов пищи, которая абсолютно отличается от пищевой аллергии и является IgG-опосредованной, или неиммунологической, реакцией на компоненты пищи. При этом происходит нарушение процесса переваривания, всасывания и метаболизма на уровне не только энтероцитов, но и всего организма. Вот почему такое разнообразие неспецифических симптомов», — подчеркнула она.

К причинам пищевой непереносимости Каневская отнесла недостаток тех или иных ферментов или белков и рецепторов-транспортеров. Их нехватка может приводить к брожению, вздутию, боли и диарее. Нарушение баланса микробиоты в кишечнике может приводить к инактивации пищеварительных ферментов и нарушению переваривания пищи, провоцировать вялотекущее воспаление кишечной стенки, ухудшение всасывания питательных веществ и повреждение плотных контактов между энтероцитами. Это создает условия для проникновения липополисахаридов бактериальных клеточных стенок в кровоток и последующего развития системного воспаления.

При этом непереносимость кофеина, глутамата натрия и сульфитов, по ее словам, ведет к формированию псевдоаллергических реакций.

Кроме того, возможно формирование иммунных комплексов пищевой белок + IgG4, что может приводить даже к развитию аутоиммунных заболеваний. По ее словам, антигеном может быть любой пищевой белок.

«К сожалению, клинические симптомы совершенно не имеют специфичности, и врачу на приеме трудно найти причину. В этой ситуации, когда другие органические симптомы полностью исключены, на помощь врачу приходит тест FOX на пищевую непереносимость, где врач может увидеть повышенный уровень IgG4 на 286 продуктов и рекомендовать пациенту питание продуктами только из «зеленой зоны» — это те продукты, уровень IgG4 на которые низкий от 30 до 90 дней, что значительно улучшает клинические симптомы», — отметила врач.

Каневская указала на необходимость выявить причины, а после провести коррекцию микробиоты и постепенно расширять рацион, добавляя по одному продукту в три дня сначала из «желтой зоны», а потом из «красной зоны». Врач добавила, что в случае возвращения симптомов после ввода продукта в рацион необходимо его убрать навсегда.

«Пестициды, гербициды, которые используются в сельском хозяйстве, антибиотики и факторы роста, используемые в выращивании кур и коров, ртуть, которая в избытке накапливается в тунце, и соли тяжелых металлов, которые накапливаются в грибах, — всё это при употреблении в пищу наносит вред нашему здоровью. Вот почему выбор экологически чистой продукции — это не дань моде, а необходимость в наше время для сохранения здоровья. А глютен и лактоза — это лишь видимая часть айсберга этой большой проблемы», — заключила эксперт.

17 апреля и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», какие продукты полезны для кишечника, а какие, напротив, нанесут вред. Эксперт отметила, что жирная жареная пища считается самой вредной для желудка и кишечника. Кроме того, вредны газированные напитки, колбасы и крепкий чай. Среди полезных продуктов — каши, некоторые фрукты и кисель. Кроме того, перегружает ЖКТ, нарушает микрофлору и вызывает привыкание фастфуд.