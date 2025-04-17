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Эксперт рассказала о самых вредных и полезных продуктах для кишечника

Эксперт Лялина: кисель обволакивает слизистую и улучшает пищеварение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Жирная жареная пища считается самой вредной для желудка и кишечника. Кроме того, вредны газированные напитки, колбасы и крепкий чай. Среди полезных продуктов — каши, некоторые фрукты и кисель. К чему приводит чрезмерное употребление тяжелой еды, а что, напротив, принесет пользу организму, 17 апреля «Известиям» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Жирная жареная пища, так как тяжело переваривается, может вызывать изжогу, вздутие, гастрит и даже язву, а острые приправы и специи, которые раздражают слизистую желудка, могут обострить гастрит и язву», — предупредила эксперт.

Кроме того, перегружает ЖКТ, нарушает микрофлору и вызывает привыкание фастфуд, потому что он очень богат насыщенными жирами, солью и консервантами.

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Как объяснила Лялина, вредны и все газированные напитки, которые вызывают вздутие, раздражают слизистую желудка, способствуют развитию рефлюкс-эзофагита. Вместе с тем лучше исключить из рациона копчености и колбасы, так как они содержат много соли, жира и искусственных добавок и этим могут нарушать работу кишечника.

«Кофе и крепкий чай, особенно натощак, также вредны — они повышают кислотность желудка, могут вызвать раздражение слизистой. Алкоголь же повреждает саму слизистую оболочку, нарушает моторику кишечника и баланс микрофлоры, поэтому тоже относится к вредным для желудка и кишечника продуктам», — объяснила Лялина.

Из самых полезных же продуктов специалист назвала нежирное мясо — это курица, индейка, кролик, — оно легко усваивается и не раздражает желудок. Овощи, особенно вареные или тушеные, например морковь, кабачки, тыква, богаты клетчаткой, улучшают моторику ЖКТ, снижают воспаления.

Также полезны для желудка кисломолочные продукты: кефир, йогурт, ряженка — они улучшают микрофлору кишечника, способствуют пищеварению.

«Очень полезны цельнозерновой хлеб, гречка и рис, так как богаты клетчаткой, питают полезные бактерии кишечника. Полезна также и овсянка, она обволакивает слизистую, улучшает перистальтику, мягко очищает кишечник», — поделилась эксперт.

Что касается фруктов, то, по словам Лялиной, некоторые из них могут повышать кислотность или содержат высокий гликемический индекс. Однако бананы и печеные яблоки содержат клетчатку и пектины, а также способствуют заживлению слизистой.

«Очень полезны кисель и компоты из сухофруктов, они обволакивают слизистую и улучшают пищеварение», — добавила специалист.

Ранее, 16 апреля, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о причинах тяги к соленой еде. По словам гастроэнтеролога, причины повышенной потребности в соленой пище можно разделить на физиологические и психологические. К физиологическим относится, например, обезвоживание. При недостатке жидкости тело теряет электролиты и пытается восстановить водный баланс.

Сигналом может стать навязчивое желание съесть что-нибудь соленое. Обезвоживание часто наступает после интенсивных тренировок и в жару, когда человек обильно потеет и теряет электролиты вместе с выделяемым потом, а также при злоупотреблении алкоголем.

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