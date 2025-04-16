Врач рассказала о причинах тяги к соленой еде

Тяга к соленой пище может быть как временной реакцией на стресс или усталость, так и признаком серьезных нарушений в организме. Также, постоянное желание съесть что-нибудь соленое может указывать на дефицит минералов, гормональный дисбаланс или хронические заболевания. Какие проблемы со здоровьем провоцируют тягу к соленому и как ее контролировать, «Известиям» 16 апреля рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Химическое название пищевой соли — «хлорид натрия» (NaCl). Соль состоит из ионов натрия и хлора. Организм нуждается в натрии, чтобы поддерживать водно-солевой баланс, работу нервной системы и мышц», — объяснила врач.

Однако она предупредила, что избыточное потребление соли — более 5 г в день — повышает риск гипертонии, болезней почек и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам гастроэнтеролога, причины повышенной потребности в соленой пище можно разделить на физиологические и психологические. К физиологическим относится, например, обезвоживание. При недостатке жидкости тело теряет электролиты и пытается восстановить водный баланс. Сигналом может стать навязчивое желание съесть что-нибудь соленое. Обезвоживание часто наступает после интенсивных тренировок и в жару, когда человек обильно потеет и теряет электролиты вместе с выделяемым потом, а также при злоупотреблении алкоголем.

«Проблема может быть связана с особенностями работы почек и надпочечников. Например, при надпочечниковой недостаточности (болезни Аддисона) гормоны надпочечников вырабатываются в пониженных концентрациях. Возникает дефицит альдостерона — гормона, регулирующего уровень натрия и калия в крови», — отметила врач.

Пациенты с этим диагнозом, по словам Кашух, часто испытывают сильную тягу к соли из-за потери натрия, который избыточно выводится с мочой. К симптомам надпочечниковой недостаточности можно отнести усталость, низкое давление и потемнение кожи.

Врач уточнила, что некоторые нарушения работы почек также могут приводить к смене вкусовых предпочтений. Например, при синдроме Барттера — редком генетическом заболевании — почки не могут удерживать натрий и калий. Это приводит к хроническому дефициту электролитов и постоянному желанию есть соленое.

Иногда особую тягу к соленой пище испытывают женщины в некоторые фазы менструального цикла и в период беременности. Обычно это нормально и связано с гормональными изменениями, а в случае беременности — еще и с увеличением объема циркулирующей крови.

К психологическим причинам переедания соленого относятся стресс, хроническая усталость, недостаток сна, а иногда — простая скука. Кортизол, гормон стресса, влияет на водно-солевой обмен, а соленая пища временно стимулирует выброс дофамина, создавая ощущение комфорта.

«Истинный голод от желания «что-нибудь пожевать» от скуки или напряжения отличает, например, урчание в животе и готовность съесть любую еду, а не какую-то конкретную», — добавила специалист.

Она предупредила: если тяга к соленому сопровождается слабостью, головокружением или отеками, важно исключить заболевания надпочечников, почек или дефицит минералов. Анализы крови на натрий, калий, кортизол и альдостерон помогут выявить нарушения.

Чтобы позаботиться о себе и не переедать соленого, необходимо нормализовать водный баланс и выработать привычку пить воду в течение дня. Победить привычку есть пересоленную пищу помогут альтернативные специи во время готовки: травы, чеснок, паприка.

«Важно соблюдать осторожность с употреблением готовых продуктов — колбас, сосисок, сыров, снеков и соусов: они часто содержат скрытую соль», — предупредила Кашух.

Ранее, 11 апреля, уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал «Известиям», какие продукты разрушают почки. Врач отметил, что при наличии почечных патологий следует исключить продукты с высоким содержанием оксалатов. К ним относятся шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, щавель, свекла, отруби и шоколад. Также андролог рекомендует ограничить потребление авокадо из-за высокого содержания калия.