Интернет в поездах между Москвой и Петербургом стал бесперебойным

Мобильный интернет теперь доступен на Октябрьской железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом — крупнейшие российские операторы покрыли 650-километровую трассу. Это следует из результатов тестирования, проведенного в начале апреля компанией TelecomDaily, с ними ознакомились «Известия». Чуть более года назад этот показатель составлял примерно 90%, отмечают в компании.

Изучению качества связи в «Сапсанах» исследователи уделили отдельное внимание. Специфика — в скоростях (до 250 км/ч), на которых перемещаются «Сапсаны», это накладывает особые требования на организацию связи. В частности, операторам приходится устанавливать в этих экспрессах специальную приемно-передающую аппаратуру. Замеры показали, что скоростной мобильный интернет доступен пассажирам в среднем в 93% времени поездки, а в движении средняя скорость составляет 12,3 Мб/с по направлению к абоненту, подчеркивают авторы исследования.

Что касается голосовой связи, то теперь ею покрыто 99% линии, так что известная ремарка пассажиров, направляющихся на поезде из Москвы в Петербург: «Я в «Сапсане», меня может быть плохо слышно», — постепенно уходит в прошлое, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Железная дорога между Москвой и Петербургом считается крупнейшей в России по пассажиропотоку и привлекательной для операторов с точки зрения обеспеченности пассажиров, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. По его словам, для любого делового, да и просто современного человека сидеть четыре часа днем без интернета немыслимо. Но на протяжении десятилетий эта трасса была обделена связью, добавил он.

Телефонизация и подключение к мобильному интернету железных дорог и пассажиров — старая тема, ей практически столько же лет, сколько сотовой связи в РФ, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Отрадно, что проблема решена едва ли не на главной железной дороге России, но неполадки с голосовой связью и интернетом присутствуют практически на всех остальных, добавил он. По его мнению, телефонизация или модернизация сетей необходима сейчас едва ли не на половине или даже более протяженности российских железных дорог.

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