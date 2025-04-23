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Интернет в поездах между Москвой и Петербургом стал бесперебойным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мобильный интернет теперь доступен на Октябрьской железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом — крупнейшие российские операторы покрыли 650-километровую трассу. Это следует из результатов тестирования, проведенного в начале апреля компанией TelecomDaily, с ними ознакомились «Известия». Чуть более года назад этот показатель составлял примерно 90%, отмечают в компании.

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Изучению качества связи в «Сапсанах» исследователи уделили отдельное внимание. Специфика — в скоростях (до 250 км/ч), на которых перемещаются «Сапсаны», это накладывает особые требования на организацию связи. В частности, операторам приходится устанавливать в этих экспрессах специальную приемно-передающую аппаратуру. Замеры показали, что скоростной мобильный интернет доступен пассажирам в среднем в 93% времени поездки, а в движении средняя скорость составляет 12,3 Мб/с по направлению к абоненту, подчеркивают авторы исследования.

Что касается голосовой связи, то теперь ею покрыто 99% линии, так что известная ремарка пассажиров, направляющихся на поезде из Москвы в Петербург: «Я в «Сапсане», меня может быть плохо слышно», — постепенно уходит в прошлое, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Железная дорога между Москвой и Петербургом считается крупнейшей в России по пассажиропотоку и привлекательной для операторов с точки зрения обеспеченности пассажиров, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. По его словам, для любого делового, да и просто современного человека сидеть четыре часа днем без интернета немыслимо. Но на протяжении десятилетий эта трасса была обделена связью, добавил он.

Телефонизация и подключение к мобильному интернету железных дорог и пассажиров — старая тема, ей практически столько же лет, сколько сотовой связи в РФ, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Отрадно, что проблема решена едва ли не на главной железной дороге России, но неполадки с голосовой связью и интернетом присутствуют практически на всех остальных, добавил он. По его мнению, телефонизация или модернизация сетей необходима сейчас едва ли не на половине или даже более протяженности российских железных дорог.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Придорожное покрытие: интернет в поездах между Москвой и Петербургом стал бесперебойным

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