Придорожное покрытие: интернет в поездах между Москвой и Петербургом стал бесперебойным

Железную дорогу между Москвой и Санкт-Петербург полностью покрыли интернетом. Это показали тесты TelecomDaily и подтвердили операторы. Связистам удалось решить проблему, которой уже не один десяток лет: отсутствие нормального доступа создавало проблемы пассажирам, в частности в поездах «Сапсан» , указывают эксперты. На других железных дорогах ситуация со связью значительно хуже — покрывать ей и улучшать качество соединения нужно как минимум на половине их протяженности , добавляют они. В РЖД сообщили, что для подключения поездов и гаджетов пассажиров рассматривается, в частности, спутниковая связь.

Качество связи на железной дороге Москва – Петербург

Мобильный интернет теперь полностью доступен на Октябрьской железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом — крупнейшие российские операторы («Вымпелком», «Мегафон» и МТС) покрыли 650-километровую трассу . Это следует из результатов тестирования, проведенного в начале апреля компанией TelecomDaily, с ними ознакомились «Известия». Чуть более года назад этот показатель составлял примерно 90%, отмечают в компании.

Пока несколько отстает T2 (покрытие — чуть более 9/10 железнодорожной магистрали), но компания, вышедшая не федеральный уровень позже конкурентов, быстро сокращает разрыв, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В Т2 возразили: направление покрыто полностью, сеть 4G оператора охватывает более 98% маршрута.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Что касается голосовой связи, то теперь ей покрыто 99% линии, так что известная ремарка пассажиров, направляющихся на поезде из Москвы в Петербург: «Я в «Сапсане», меня может быть плохо слышно», постепенно уходит в прошлое , добавил он.

Изучению качества связи в «Сапсанах» исследователи уделили отдельное внимание. Специфика — в скоростях (до 250 км/ч), на которых перемещаются «Сапсаны», это накладывает особые требования на организацию связи. В частности, операторам приходится устанавливать в этих экспрессах специальную приемно-передающую аппаратуру . Замеры показали, что скоростной мобильный интернет доступен пассажирам, в среднем, в 93% времени поездки, а в движении средняя скорость составляет 12,3 Мб/с по направлению к абоненту , подчеркивают авторы исследования.

В «Билайне» подтвердили, что высокоскоростной мобильный интернет компании доступен на всем маршруте «Сапсана» . Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с компанией РЖД, которая позволила установить в вагонах репитеры — специальные устройства, усиливающие сигнал, а также программе пререраспределения частот 900/2100 МГц, проведенных в 2024 году, добавили в пресс-службе оператора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В МТС также отметили, что обеспечили полное и устойчивое покрытие сигналом вдоль всего направления на железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом . Строительство сети в основном завершено еще более двух лет назад, после чего велись улучшения на отдельных фрагментах. В рамках исполнения меморандума с РЖД МТС возвела более 500 базовых станций: реализация проекта продолжится и в этом году, указывают в компании.

— Ключевая задача — о беспечить клиента бесшовной связью вдоль всего маршрута и на сегодня более 98% пути — это зона уверенного покрытия 4G, когда абонент не просто находится в зоне действия LTE, а может при этом общаться по видеосвязи, с комфортом пользоваться соцсетями и браузером , — отметили в «Мегафоне».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



Сеть 4G охватывает более 98% маршрута , свою очередь, сообщили в компании Т2.



— Абоненты мобильной связи в России привыкли к повсеместному высококачественному покрытию 4G в городах и не хотят оставаться без связи во время поездок на поезде. Мы приветствием усилия операторов по расширению покрытия и развитие телеком-инфраструктуры вдоль железных дорог, чтобы поддерживать качество предоставляемых услуг, — отметили в пресс-службе Минцифры. — В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в России создается отечественная низкоорбитальная спутниковая группировка, которая обеспечит глобальное покрытие и позволит обеспечить связью и высокоскоростным интернетом удаленные районы, авто- и железные дороги .

Как улучшить качество связи на других магистралях

Железная дорога между Москвой и Петербургом считается крупнейшей в России по пассажиропотоку и привлекательной для операторов с точки зрения обеспеченности пассажиров, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. По его словам, для любого делового, да и просто современного человека, сидеть четыре часа днем без интернета — немыслимо. Но на протяжении десятилетий эта трасса была обделена связью , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Телефонизация и подключение к мобильному интернету железных дорог и пассажиров — старая тема, ей практически столько же лет, сколько сотовой связи в РФ , отметил гендиректор «ТМТ Консатинга» Константин Анкилов. Отрадно, что проблема решена едва ли не на главной железной дороге России, но неполадки с голосой связью и интернетом присутствуют практически на всех остальных , добавил он. По его мнению, телефонизация или модернизация сетей необходима сейчас едва ли не на половине или даже более протяженности российских железных дорог .

В течение многих лет РЖД предпринимала попытки обеспечить трассу Москва – Петербург интернетом, отметил Леонид Коник. По его словам, с подачи ведомственного института НИИАС была сделана попытка подключить Wi-Fi роутеры в вагонах через геостационарный спутник: в Европе такая технология давно работала, но НИИАС пришел к выводу о невозможности ее применения в России.

— В последние годы интернет в вагоны поступал с базовых станций сотовых операторов, стоящих вдоль железнодорожного полотна. И хотя территория между двумя столицами является густозаселенной, а не тундрой или саванной, связь отсутствовала не менее чем на 20% пути, да и скорость доступа оставляла желать лучшего, — отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

В Т2 сообщили, что совместно с РЖД провели пилот по обеспечению связи на «Ласточках» на одном из маршрутов .

— Сейчас мы проводим оценку этого проекта, по результатам которого будем планировать работу с «Ласточками» по всей стране, — добавила представитель оператора Дарья Колесникова.

Установка оборудования на большей части сети железных дорог для мобильных операторов не считается коммерчески выгодным проектом, сказали «Известиям» в пресс-службе РЖД. В пределах населенных пунктов и ж/д станций сегодня покрытие обеспечивается, а на перегонах между ними зачастую отсутствует. Но в компании продолжают проработку со всеми сотовыми операторами вопроса обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE , отметили там.

— Кроме того, компания работает над внедрением технологии, которая на языке IT-специалистов называется Radio-Ethernet. Это альтернативный способ доставки радиосигнала: технология обеспечивает радиопокрытие именно в полосе отвода железной дороги, что гарантирует стабильное и высокоскоростное соединение между движущимся поездом и наземной инфраструктурой. Внутри состава устанавливаются мини-базовые станции, которые обеспечат сотовую связь внутри поезда для любой категории устройств, будь то кнопочный телефон или смартфон , — рассказали в пресс-службе РЖД.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В компании также рассчитывают на создание отечественной широкополосной сети связи с использованием низкоорбитальной группировки спутников. Сейчас проходит тестирование образцов оборудования в лабораторных условиях , а после запуска группировки компания сразу же приступит к испытанию на составах, отметили в пресс-службе РЖД.