В диапазоне комфорта: в РФ выделят радиочастоты для Wi-Fi в самолетах, кораблях и поездах

В России планируют выделить радиочастоты для появления Wi-Fi на транспорте — в самолетах, кораблях и поездах . Этот вопрос намерены рассмотреть на заседании Госкомиссии в IV квартале этого года. Об этом Минцифры уведомило депутатов Госдумы. Создание низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных даст высокоскоростной доступ в интернет на транспорте по всей стране. Эксперты считают, что при наличии средств такой проект вполне реализуем .

Когда в самолетах и поездах появится Wi-Fi

Технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi для доступа к интернету на воздушном, морском и наземном транспорте в России прорабатываются на уровне Минцифры . Как говорится в ответе замминистра Дмитрия Угнивенко главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову (есть у «Известий»), Госкомиссия по радиочастотам планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в IV квартале 2024 года . Речь идет о радиочастотах Ku- и Ka-диапазонов (первый из них использует полосу от 12 до 18 ГГц, а второй — 26,5 до 40 ГГц).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Принятие данного решения ... позволит осуществлять высокоскоростной доступ к интернету на подвижных объектах, включая воздушные, морские и речные суда, наземный транспорт на всей территории РФ », — говорится в документе.



Для этого предлагают использовать перспективные спутниковые системы «СКИФ» и «Экспересс-РВ», которые разрабатывает «Роскосмос» в рамках федерального проекта «Комплексное развитие информационных технологий («Сфера») госпрограммы «Космическая деятельность России». Также планируют задействовать проект ООО «Бюро 1440» по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных. Как писали «Известия», на создание группировки из 383 спутников государство может выделить 116 млрд рублей .



ООО «Бюро 1440» заключило соглашение о сотрудничестве с РЖД и «Аэрофлотом», говорится в документе .

Как отметили в РЖД, сегодня пассажиры уже могут воспользоваться Wi-Fi в скоростных поездах дальнего следования «Сапсан» и «Ласточка», а также в фирменных поездах «Федеральной пассажирской компании» . Кроме того, поэтапно расширяется пул поездов с доступом в интернет через Wi-Fi.

Ярослав Нилов пояснил «Известиям», что ранее направил обращение в министерство с вопросом о возможных сроках появления Wi-Fi на транспорте в России, так как это очень удобная в дороге функция, которую ждут россияне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Я регулярно летаю самолетами на Дальний Восток. И очень неудобно, когда ты долго находишься в полете без связи. Почему в зарубежных авиакомпаниях это уже работает, а у нас еще нет ? Поэтому я обратился в Минцифры и Минтранс, чтобы этот вопрос был урегулирован. Понятно, что есть санкции, всевозможные ограничения, но мы должны стремиться к тому, чтобы решить этот вопрос, — пояснил депутат.

По его словам, каждое министерство предоставило ответ, исходя из тех действий, которые им предпринимаются в этой сфере . В любом случае эта работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнул депутат.

Так, в ответе Минтранса депутату говорится, что « в настоящее время возможность внедрения доступа к сети интернет на бортах воздушных судов иностранного и российского производства, эксплуатируемых авиакомпаниями, отсутствует ». По данным ведомства, предоставление такой услуги на борту воздушного судна сопряжено с установкой сложной и дорогостоящей системы спутниковой связи .

«Установка этого оборудования возможна только при наличии пакета документации, разработанного организацией, имеющей одобрение Федеральных авиационных правил, что затрудняется в связи с отсутствием доступа к документации производителя воздушного судна. Помимо этого, для доступа в интернет потребуется договор с операторами спутниковой связи, однако данные услуги в сфере авиации в основном предоставляются зарубежными провайдерами », — уточняется в ответе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Известия» направили запросы в Минтранс, а также в крупнейшие авиакомпании и операторам связи.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры, в России уже есть нормативная база, которая позволяет использовать технологию Wi-Fi на воздушном, морском и наземном транспорте .

— Мы планируем ее доработать вместе с отраслью и другими ведомствами в части многоспутниковых систем. На ближайшем заседании ГКРЧ рассмотрим решение об использовании полос радиочастот Ku- и Ka-диапазонов для абонентских станций , работающих через спутники на негеостационарной орбите, — пояснили в министерстве.

Там также отметили, что полноценно развивать технологию Wi-Fi на транспорте можно будет, после завершения строительства спутниковой группировки . Это примерно 2028 год , уточнили в министерстве.

От чего зависит появление Wi-Fi на транспорте

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Известиям», что в нижней палате парламента держат этот вопрос на контроле и готовы оперативно принять все необходимые законодательные решения .

— Эта низкоорбитальная спутниковая группировка, по заявлениям Минцифры, должна быть развернута к 2027 году. К этому времени планируется запуск более 290 спутников . Группировка предназначена, в первую очередь, для обеспечения интернета. Она позволит охватить всю территорию РФ, включая железнодорожный, авиационный, морской транспорт, а также труднодоступные регионы . Всё это уже включено в соответствующие программы и заложено в бюджеты на 2025, 2026 и 2027 годы, — пояснил «Известиям» депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что появление Wi-Fi в России к 2030 году реально при наличии желания и средств .

— Это зависит от нашей космической отрасли. Проекты различных группировок, таких как «Сфера», появились уже достаточно давно и основной вопрос всегда заключался в производстве спутников и выводе их на орбиту, а не в готовности или не готовности наземных технологий , — пояснил эксперт.

По его словам, опыт Starlink показал, что технология может быть успешна, хотя до этого многие предполагали ее дотационность . Поэтому частные инвесторы и банки вполне могли бы рассмотреть создание такого проекта в России , считает он.

Как писали СМИ, ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко дал поручение Минтрансу и другим министерствам до конца 2024 года проработать введение обязательных требований для авиакомпаний по наличию доступа в интернет для пассажиров на борту, который должен быть включен в цену билета. Кроме того, Минпромторгу необходимо предусмотреть обязательное оснащение оборудованием спутниковой связи самолетов на стадии их создания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вопрос обеспечения воздушного транспорта технологией Wi-Fi в настоящее время находится в проработке. В полном объеме решить его можно будет после вывода на орбиту низкоорбитальной спутниковой группировки , — пояснили «Известиям» в аппарате Дмитрия Григоренко.

Там также отметили, что существующая нормативная база позволяет использовать технологию Wi-Fi на воздушном транспорте . Соответствующее соглашение заключено между «Аэрофлотом» и компанией-производителем спутников, уточнили в аппарате.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что услуга беспроводного интернета очень ожидаема россиянами и будет у них востребована . По его словам, авиакомпании многих стран уже более 10 лет предоставляют ее, однако в РФ ее реализация пока затруднена из-за проблем со спутниками . Поэтому сложно сказать, когда Wi-Fi появится на всем транспорте.