Зона доступа: российский телеком показал значительный рост

Рынок телекоммуникаций России за последние несколько лет вырос на 8,8%. Об этом заявил на форуме «Телеком и технологии – 2025» министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Прежде всего, это произошло из-за увеличения тарифов операторами. Как будет меняться рынок в условиях распространения новых технологий, разбирались «Известия».

Точки роста

В прошлом году доход отечественных операторов связи превысил 2,1 трлн рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Это примерно на 8% больше, чем годом ранее. Главной причиной увеличения показателя стал рост стоимости услуг мобильной связи.

«Доходы от фиксированного доступа в интернет выросли на 11% по сравнению с 2023 годом. Всего сегмент заработал 279 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

При этом трафик фиксированных и мобильных сетей за прошлый год вырос на 24,4% по сравнению с 2023 годом. Общий объем трафика, по данным министерства, увеличился с 151 тыс. до 188 тыс. петабайт. Основная тенденция 2024 года заключалась в быстром росте популярности отечественных видеосервисов.

На конференции «Телеком и технологии – 2025» Максут Шадаев сообщил о том, что вновь обсуждается идея выделить так называемый золотой диапазон частот под сети пятого поколения (5G). Кроме того, министерство занимается инициативой о регулировании доступа операторов связи в новостройки. Уже идут обсуждения с Минстроем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Новые дома должны, [по нашему мнению], вводиться при подключении к трем операторам», — заявил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что это должно быть предусмотрено на уровне отдельных строительных норм и правил. Следующим шагом станет обеспечение свободного доступа операторов на гособъекты.

Помимо этого, в России собираются облегчить возможность получения сим-карт иностранцами, объединив это с другими необходимыми услугами.

«Да. В одном пакете всё делать: СНИЛС, регистрация учетной записи, биометрическая идентификация в МФЦ, в банке. Всё делается под ключ», — сообщил Шадаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава Минцифры также высказался о необходимости развития спутниковой связи.

«У нас огромная страна. Хотя оптика сейчас всё равно является, наверное, самым надежным способом, понятно, что построить оптику во всех самых отдаленных уголках [нашей страны] проблематично. У нас огромные надежды, что через низкоорбитальную спутниковую группировку мы закроем и самые удаленные малочисленные населенные пункты, и всё, что касается железных дорог, автомобильных дорог, где у нас иногда нет возможности обеспечивать фиксированное подключение. Это глобальная связанность, которую все так ждут», — отметил он.

Структура рынка

В структуре выручки телекомов существенная часть приходится на мобильный бизнес — в среднем 61% в 2023-2024 годах, заявила «Известиям» старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Эльвира Якубова.

— В последние годы компании активно занимаются развитием цифровых продуктов для физических лиц и бизнеса (в частности, облачных и IT-решений, услуг кибербезопасности, новых экосистемных продуктов) и масштабными проектами по цифровизации государства в различных сферах. Это является источником дополнительной выручки, но вместе с тем требует существенных инвестиционных вложений в дополнение к текущим расходам, включая реализацию проектов импортозамещения, — заметила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На фоне значительного роста в 2024 году процентных расходов, оказавших давление на финансовые показатели, происходит оптимизация инвестиционных программ компаний телеком-рынка на 2025–2026 годы, отметила она. По расчетам АКРА, рост выручки лидеров телеком-отрасли может составить в среднем 8% в 2025 году, а доля капитальных расходов в выручке может сократиться в среднем на 3,6 п. п., составив в среднем 14,8%. Компании, вероятно, будут избирательно подходить к новым цифровым проектам и фокусироваться на тех решениях, которые будут показывать хорошие финансовые результаты.

Перспективы сферы

Рынок телеком-оборудования в ближайшие годы будет расти, сказал «Известиям» директор по IT-поддержке и инфраструктуре РАНХиГС Константин Михайлов.

— В корпоративном сегменте и сегменте операторов связи происходит замена устаревающего импортного оборудования на новое отечественное, и государственная политика поддерживает импортозамещение. Также тренд на цифровизацию требует увеличения количества подключаемых устройств как к беспроводным сетям, так и к проводным, — считает он.

Изменяется, по его словам, и формат взаимодействия между «умными» устройствами. Если ранее IoT («интернет вещей») существовал на Wi-Fi сетях, то сейчас происходит переход к менее производительным, но и менее энергоемким Zigbee-сетям и на единый стандарт Matter. Трансформация технологий также приводит к замене оборудования как частными лицами, корпоративными заказчиками, так и операторами связи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом операторы вынуждены повышать свои тарифы из-за инфляции и необходимости расширять инвестиции и модернизацию сетей на фоне повышения трафика, сообщили «Известиям» в «БКС Мир Инвестиций». В перспективе 2025–2026 годов потенциал роста телекоммуникационного рынка России оценивается в среднем в 6% в год.

— Новые технологии позволяют повысить качество телекоммуникационных услуг, предложить потребителям новые возможности и улучшенные сервисы. В ближайшем будущем может активно развиваться развертывание сетей 5G, использование ИИ в управлении сетями, в клиентской, аналитической поддержке и др., внедрение более совершенных стандартов Wi-Fi, в частности формата Wi-Fi7, кибербезопасность, — уточнили эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Несмотря на то что услуги связи все еще остаются основным источником дохода для операторов, точка роста выручки постепенно смещается в сторону нетелекоммуникационного сектора, отметил в беседе с «Известиями» CEO-агентства digital-маркетинга RTA Михаил Белобородов. Значительные темпы роста показывают направление цифровой рекламы, облачные сервисы, решения на базе Big Data и сервисы защиты от киберугроз. Многие телеком-компании уже предлагают услуги цифрового телевидения, завоевывают место на рынке информационной безопасности, видеонаблюдения и активно развивают услуги продвижения для бизнеса.

— По прогнозам исследователей из Nexign и TelecomDaily, в ближайшем будущем объем телеком-рынка будет увеличиваться в среднем на 6% ежегодно и превысит 2,5 трлн рублей к 2027 году, — подчеркнул он.