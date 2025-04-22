ООН в соболезновании о смерти Церетели напомнила о его монументе в штаб-квартире

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила соболезнования в связи со смертью российского скульптора Зураба Церетели, знаменитый монумент которого «Добро побеждает зло» установлен на территории штаб-квартиры организации. Об этом 22 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Почти каждый день в ООН мы слышим сильные речи и мощные послания, но мало что может сравниться с силой искусства. Сегодня мы скорбим в связи с уходом из жизни Зураба Церетели — скульптора, создавшего одно из самых знаменитых произведений искусства — монумент «Добро побеждает зло» на территории [штаб-квартиры] ООН», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что организация выражает искренние соболезнования семье и друзьям российского мастера.

Скульптура «Добро побеждает зло» увековечивает подписание в 1987 году США и СССР Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Она была передана Советским Союзом в Организацию Объединенных Наций в 1990 году, напомнил Дюжаррик.

Президент России Владимир Путин 22 апреля, выражая соболезнования и слова поддержки родным и близким Церетели, назвал его талантливым художником, скульптором и выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно ранее в этот день. Ему был 91 год. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.

Советский и российский живописец, заслуженный художник РФ Виктор Калинин отметил в разговоре с «Известиями», что благодаря своему таланту Церетели завоевывал первые места на конкурсах, в том числе мировых, которые проводили во Франции, Испании, Латинской Америке и других странах. Внук скульптора, художник Василий Церетели, подчеркнул в разговоре с «Известиями», что его дедушка оставил огромное наследие и внес огромнейший вклад в культуру советских государств, Грузии и России.