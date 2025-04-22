Месси вошел в пятерку самых высокооплачиваемых атлетов в истории
Аргентинский футболист Лионель Месси занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, заработав за карьеру $1,85 млрд с учетом инфляции. Соответствующий рейтинг из 50 имен 22 апреля опубликовал портал Sportico.
Указывается, что при расчете топа учитывались зарплаты атлетов, различные бонусы, призовые деньги, доходы по спонсорским контрактам и прочие виды заработка. Результат корректировался с учетом инфляции.
Победителем рейтинга с отрывом в почти 1,5 раза от второго места стал баскетболист Майкл Джордан, заработавший $4,15 млрд с учетом инфляции. Отмечается, что финансовый успех шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) связан с компанией Nike, приносящей ему доходы на протяжении десятилетий.
На втором месте оказался гольфист Тайгер Вудс с результатом $2,79 млрд, за ним следует Роналду с $2,23 млрд, сообщает «Газета.Ru». Четвертую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс, заработавший $1,88 млрд.
После Месси топ-10 по заработку замыкают гольфисты Арнольд Палмер и Джек Никлаус, футболист Дэвид Бэкхэм, теннисист Роджер Федерер и боксер Флойд Мейвезер.
Ранее Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2024 года. Тогда топ возглавил Роналду, заработавший $260 млн. Второе место занял баскетболист Стефен Карри, а третье — боксер Тайсон Фьюри.