Четверной платежом красен: как Кондратюк стал самым высокооплачиваемым фигуристом мира

Большинство российских спортсменов в олимпийских видах спорта не могут похвастаться высокими зарплатами. То и дело встречаются истории, как молодые ребята вынуждены подрабатывать, нанимаясь курьерами или таксистами. На этом фоне выделяются разве что футболисты и хоккеисты, но и у них заработки заметно ниже, чем у иностранных спортсменов сравнимого уровня. А вот в фигурном катании получилось эту тенденцию переломить. И, как показывают расчеты «Спорт-Экспресса» и «Известий», суммы призовых российских фигуристов за сезон сравнимы, а местами и выше, чем у их зарубежных коллег. Это означает, что вид спорта как индустрия развит в России лучше, чем где бы то ни было за рубежом.

Рекорд Кондратюка

Недавно Forbes Sport опубликовал цифры, по которым Марк Кондратюк обогнал Илью Малинина по сумме заработанных призовых за сезон. После «Русского вызова», на котором один Марк заработал 8,75 млн рублей, такой расклад был секретом Полишинеля, но сам факт удивляет. У нас, в «Спорт-Экспрессе» и «Известиях», по собственным расчетам, получились несколько другие цифры, как нам кажется, поточнее, и даже группа лидеров несколько изменилась. Но суть та же — заработки у россиян на уровне иностранцев.

Мы учитывали все российские турниры, Кубок Содружества в Белоруссии, в котором участвовал Петр Гуменник, а в командных турнирах делили общий призовой фонд на количество человек в команде (на 10 в чемпионате по прыжкам и 12 в Кубке Первого канала).

Призеры чемпионата России, к примеру, зарабатывают 2,5 млн рублей, 1,5 млн и 1 млн. Но главным лакомым куском стал турнир шоу-программ «Русский вызов», организованный Первым каналом. На нем благодаря новой системе подсчета призовые аккумулировались у нескольких самых успешных участников, и Марк Кондратюк, который за сезон заработал 2,5 млн, увеличил сумму призовых сразу на 8,75 млн. Он выиграл и общий зачет, и, что логично, был высоко в каждой из трех номинаций — у жюри из мира искусства, у бывших спортсменов-фигуристов и зрителей, за что добавил себе бонусов.

Отметим, что 6 апреля в 12:15 на том же Первом канале пройдет трансляция первого в истории турнира на льду Байкала (записанная заранее в феврале) — и распределение призовых возможно и там. Также остается неясна судьба 20 млн рублей в виртуальной Лиге чемпионов, в которой фигуристы поделены на шесть условных команд и выполняют различные челленджи. По нашей информации, она будет продолжаться в ближайшие месяцы. В прошлые сезоны самым успешным российским фигуристам по итогам рейтинга сезона выплачивали еще по 1–5 млн, но в этом году о такой опции не слышно.

Отметим, что реально фигуристы получают не всю сумму — к примеру, часть принято выплачивать тренеру, хореографу. Налогами призовые, полученные в официальных соревнованиях федерации, не облагаются, согласно статье 217 Налогового кодекса РФ.

Оценка призовых, полученных российскими фигуристами выглядит следующим образом (сумма в рублях).

1. Марк Кондратюк – 11 333 333

2. Дмитрий Алиев – 6 466 667

3. Аделия Петросян – 6 300 000

4. Владислав Дикиджи – 5 333 333

5. Петр Гуменник – 3 633 333

6. Алина Горбачева – 3 383 333

7-8. Анастасия Мишина – 3 250 000

7-8. Александр Галлямов – 3 250 000

9. Евгений Семененко – 3 116 667

10. Глеб Лутфуллин – 3 083 333

Что в мире?

Нельзя сказать, что в мире такой же восходящий тренд с точки зрения финансов. В предыдущие годы лучшие российские фигуристы также зарабатывали больше коллег за рубежом — особенно в ледовых шоу, а Международный союз конькобежцев (ISU) призовые на своих соревнованиях не увеличивает.

Данные по призовым иностранных спортсменов следующие (сумма в рублях в скобках).

1. Илья Малинин – $125 900 (10 642 327)

2. Каори Сакамото – $95 900 (8 106 427)

3. Михаил Шайдоров – $89 800 (7 590 794)

4-5. Рику Миура – $85 850 (7 256 900)

4-5. Рюити Кихара – $85 850 (7 256 900)

6-7. Мэдисон Чок – $84 350 (7 130 105)

6-7. Эван Бэйтс – $84 350 (7 130 105)

Так, в сезоне-2016/17 Эшли Вагнер и Елена Радионова боролись на этапах Гран-при всё за те же $180 тыс. призового фонда — как и почти 10 лет спустя, несмотря на инфляцию. В сезоне-2018/19 лучшей была Алина Загитова, которая заработала $134 тыс. В прошлом году лидером была Каори Сакамото ($129 400). Как видите, годы идут, а суммы даже у самых успешных фигуристов в мире не меняются. Это тоже говорит о многом с точки зрения развития спорта.

Если призовые у фигуристов нужно искать и складывать вручную, то у горнолыжников, к примеру, есть публичный подсчет на сайте FIS. Лучший горнолыжник сезона швейцарец Марко Одерматт заработал 725 640 швейцарских франков — то есть около $840 тыс. Как говорится, почувствуйте разницу. Лучший лыжник Йоханнес Клебо получил призовых около $340 тыс. Выше, чем у фигуристов, призовые и у прыгунов с трамплина.

Фигуристы идут ближе к сноубордистам и представителям фристайла — это реальное положение в мировой иерархии. Не говоря о том, что во всех вышеперечисленных видах спорта разыгрывается больше олимпийских медалей, теперь — даже в прыжках с трамплина. Есть о чем задуматься.