Психосовместимость стала главным критерием выбора партнера

Современные россияне всё чаще используют психологическую совместимость как главный критерий выбора партнера. Выяснилось, что 88% женщин и 82% мужчин теперь проверяют психотип потенциального спутника жизни перед началом серьезных отношений. Об этом 23 апреля «Известиям» сообщили аналитики сервиса знакомств Mamba.

Эксперты отмечают, что материальные факторы отошли на второй план — только 20% респондентов по-прежнему считают финансовую стабильность основой крепкого союза. Вместо этого 56% женщин и 45% мужчин убеждены, что перед вступлением в отношения стоит разобраться в себе, возможно даже с помощью профессионального психолога.

Особенно ярко тренд прослеживается среди женской аудитории. Две трети опрошенных дам активно изучают психологию: смотрят тематические видео, проходят онлайн-тесты и обсуждают результаты с подругами. В лексиконе 52% россиянок прочно закрепились профессиональные термины вроде «теория привязанности». Мужчины проявляют меньший интерес к теоретической стороне вопроса — лишь 30% знакомы с психологическими концепциями, а 46% ограничиваются поверхностными знаниями.

Интересно, что 81% женщин и 75% мужчин теперь объясняют странное поведение партнеров — например, исчезновения после свиданий, нерегулярное общение — не плохим воспитанием, а психологическими особенностями. Почти половина женщин (47%) сразу настороженно относятся к проявлениям тревожного или избегающего типа привязанности.

Исследование также показало гендерные различия в восприятии отношений. Треть женщин признают, что постоянно выбирают один и тот же тип партнеров, а 27% сознательно меняют подход к выбору. Среди мужчин 36% уверены, что все их бывшие были совершенно разными, а 27% вообще не задумываются о подобных закономерностях.

«Россияне всё чаще выбирают осознанный подход к отношениям. Случайные встречи и спонтанные романы уступают место внимательному анализу совместимости. В итоге и мужчины, и женщины сходятся во мнении: понимание психотипов и моделей поведения — путь к более счастливым отношениям», — поделились аналитики.

Ранее, 9 апреля, в дейтинг-сервисе Mamba «Известиям» назвали самые привлекательные черты противоположного пола. Исследование показало гендерные различия в восприятии таких отношений. Среди мужчин 49% отметили успешный опыт союзов с непохожими партнершами, тогда как среди женщин только 23% остались довольны подобными экспериментами. Кроме того, аналитики выявили ключевые факторы притяжения между разными характерами. Мужчин чаще привлекают женщины с необычной профессией (43%), иным темпераментом (36%) или стилем общения (26%). Женщины же ценят в партнерах открытость и общительность (47%), умение создавать уют (35%) и рассудительность (34%).