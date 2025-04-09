Россияне назвали самые привлекательные черты противоположного пола

В том, что противоположности притягиваются, убеждены 46% россиян. Однако такие союзы имеют как преимущества, так и существенные сложности. Кроме того, выяснилось, что мужчин чаще привлекают женщины с необычной профессией, а девушки ценят в партнере открытость. Об этом 9 апреля «Известиям» рассказали в дейтинг-сервисе Mamba.

Исследование показало гендерные различия в восприятии таких отношений. Среди мужчин 49% отметили успешный опыт союзов с непохожими партнершами, тогда как среди женщин только 23% остались довольны подобными экспериментами.

Аналитики выявили ключевые факторы притяжения между разными характерами. Мужчин чаще привлекают женщины с необычной профессией (43%), иным темпераментом (36%) или стилем общения (26%). Женщины же ценят в партнерах открытость и общительность (47%), умение создавать уют (35%) и рассудительность (34%).

Эксперты выделили и проблемные комбинации характеров. Наибольшие трудности, по мнению респондентов, возникают в парах «домосед – любитель вечеринок» — 34% женщин и 29% мужчин считают такие союзы неудачными. Также сложными оказываются отношения между эмоциональными и рациональными натурами — эту проблему отметили 13% женщин.

Практические трудности таких отношений включают проблемы с выбором совместного досуга (21–22%), нехватку общих тем (18–19%) и постоянную необходимость искать компромиссы.

Однако исследование выявило и объединяющие факторы. Главным скрепляющим элементом россияне назвали общие жизненные цели (38% мужчин и 33% женщин). Мужчины также ценят способность партнерши идти на уступки (29%), а женщины — эмоциональную совместимость (18%) и взаимодополняемость (17%).

«Секрет притяжения не в абсолютной противоположности, а в удачном дополнении. Главное — фундамент общих ценностей и готовность идти навстречу друг другу» — отметили авторы исследования.

Ранее, 28 февраля, адвокат, управляющий партнер международной юридической организации Legal World Ирина Калинина в беседе с «Известиями» дала советы желающим избежать финансовых разногласий в семье россиянам. Она объяснила, что существует понятие личного имущества, которое не подлежит разделу.

Так, не подлежит разделу жилье, которое было у мужа или жены до вступления в брак; недвижимость, полученная во время брака в дар либо приватизированная; имущество или деньги, полученные во время брака по наследству; вещи, которыми каждый из супругов пользуется индивидуально. Исключение составляют предметы роскоши: драгоценности, картины и так далее.