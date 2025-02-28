Юрист дала советы желающим избежать финансовых разногласий в семье россиянам

Финансовые вопросы в браке не самая романтичная тема, но их лучше обсудить заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, отметила адвокат, управляющий партнер международной юридической организации Legal World Ирина Калинина. Она рассказала «Известиям», какое имущество считается общим и личным, как делятся в семье долги и что нужно сделать, чтобы избежать финансовых споров.

Эксперт обратила внимание на то, что многие заблуждаются, когда после свадьбы говорят, что всё стало общим.

«Статья 34 Семейного кодекса РФ гласит, что имущество, нажитое супругами во время брака, является общим и делится пополам. Это касается любых покупок, доходов от трудовой деятельности, в том числе и от деятельности ИП. Также делятся пополам результаты интеллектуальной деятельности (песни, стихи, рассказы и т.д.) и даже суммы материальной помощи, полученные в случае травмы на работе», — уточнила эксперт.

Однако существует понятие личного имущества, которое не подлежит разделу. Так, не подлежит разделу жилье, которое было у мужа или жены до вступления в брак; недвижимость, полученная во время брака в дар либо приватизированная; имущество или деньги, полученные во время брака по наследству; вещи, которыми каждый из супругов пользуется индивидуально. Исключение составляют предметы роскоши: драгоценности, картины и так далее.

«Очень важно собрать надежные доказательства личного имущества, особенно того, которое передается из поколения в поколение, так как зачастую документов на него как у кота Матроскина: «усы, лапы и хвост». Естественно, чеков нет, и тут нужны свидетельские показания. Один из простых вариантов — мама жениха или невесты идет к нотариусу и удостоверяет заявление, в котором указывает, что такое-то ювелирное изделие (желательно с подробным описанием) передается из поколения в поколение в семье», — добавила адвокат.

Говоря о недвижимости, она отметила, что есть подписанные документы в Росреестре или наследственное дело у нотариуса, где указано, кому и что передается.

«Не все знают, но кредиты и займы, оформленные в браке, тоже считаются общими обязательствами, даже если договор подписал только один супруг. Это касается ипотеки, потребительских кредитов и долгов по бизнесу. И тут важно знать одно правило: если второй супруг давал согласие на получение кредитов и займов, то тогда все долги также делятся 50/50. Если же вы не давали согласие, то понадобятся хорошие юристы и адвокаты, для того чтобы отбить эти долги в суде», — обратила внимание Калинина.

В суде важно доказать, что денежные средства, взятые в долг, были использованы не в интересах семьи. Доказать это очень сложно, так как позиция некоторых судов заключается в следующем: человек в тот период, например, не работал, но продолжал питаться, делать покупки и так далее. Для судов это доказательство того, что это деньги кредиторов. А если сумма займа будет крупной, то могут возбудить уголовное дело за мошенничество и пособничество. Поэтому важно в период брака интересоваться у второй половины, где он берет деньги, и уточнить, какая у него официальная зарплата, подчеркнула юрист.

«Что касается ипотеки, то тут важно знать, что даже если ипотека оформлена на мужа и платежи делает муж, то вы имеете право в случае развода потребовать возместить вам 50% ипотечных платежей, уплаченных за период брака», — добавила адвокат.

В то же время если в браке один из супругов инвестировал деньги в акции, недвижимость или бизнес, то такие активы тоже могут считаться совместными, если покупка произошла в браке. Однако если вложены личные средства (например, полученные в наследство или в подарок), важно сохранить документы, подтверждающие их источник. В таком случае дивиденды и сами вложения разделу не подлежат, объяснила Калинина.

«При разводе один из супругов может претендовать на алименты, если во время брака он получил инвалидность либо в период развода находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Суд может обязать второго супруга выплачивать содержание на определенный срок», — также рассказала она.

Юрист дала несколько советов, чтобы избежать споров в семье. По ее словам, следует оформлять имущество осознанно, с учетом режима собственности.

«Если в семью поступает значительная сумма (наследство, подарок), важно сразу определить, как ею распорядиться, чтобы избежать споров. Главное помнить, что это личное имущество, которое не подлежит разделу, и не вестись на провокации о вложении или продаже этого имущества, для того чтобы потом купить что-то другое. Потому что что-то другое уже будет совместной собственностью», — уточнила адвокат.

При совместных крупных покупках стоит сохранять договоры и чеки. В случае сомнений можно заключить брачный договор, который поможет заранее оговорить финансовые вопросы. В брачный договор также можно вносить дополнения и изменения.

Юрист рекомендовала не стесняться получать информацию об источниках дохода супруга или супруги, для того чтобы подстраховать себя и своих детей.

Ранее, 6 декабря 2024 года, сообщалось, что большая часть опрошенных россиян — 55% — не ведет семейный бюджет или делает это от случая к случаю. Это следует из результатов исследования «Страхового дома ВСК». Особенно ярко такая тенденция выражена среди людей в возрасте 35–44 лет.