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Врач предупредил об опасных последствиях атеросклероза

Врач Золотарева: атеросклероз может привести к инсульту, инфаркту и даже гангрене
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Атеросклероз может привести к инфаркту, инсульту и даже гангрене. Кроме того, первые сигналы заболевания не исключены и в 20–30 лет. Однако в 80% случаев серьезных последствий можно избежать. Чем опасен атеросклероз, что приводит к заболеванию и как его предотвратить, 23 апреля «Известиям» рассказала врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева.

«Представьте, что ваши сосуды — это скоростные магистрали, по которым бесперебойно движется кровь, доставляя кислород и питательные вещества ко всем органам. А теперь вообразите, что на этих дорогах внезапно появляются «пробки» из жировых бляшек. Это и есть атеросклероз», — объяснила врач.

Кардиолог пояснила, что атеросклероз — это болезнь, при которой стенки артерий покрываются холестериновыми отложениями, кальцием и другими веществами. Вместе с тем сужаются и теряют эластичность сосуды, а кровь едва пробивается сквозь заторы.

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Золотарева обратила внимание, что заболевание годами развивается незаметно, однако в итоге может привести к серьезным последствиям. Так, в зоне риска сердце — сужение коронарных артерий ведет к стенокардии или инфаркту, ведь сердце буквально «задыхается» без кислорода. Кроме того, есть риск инсульта из-за закупорки сосудов головного мозга, а также при поражении периферических артерий возникает боль при ходьбе, а в тяжелых случаях — риск гангрены. Врач предупредила, что зачастую атеросклероз обнаруживают лишь при осложнениях, когда время профилактики уже упущено.

Однако, уверяет кардиолог, если обзавестись «здоровыми» привычками, то проблем можно избежать. Врач рекомендует есть больше овощей, фруктов, цельнозерновых круп и жирной рыбы, богатой омега-3. А колбас, фастфуда, сливочного масла и сладостей лучше, напротив, избегать. Также нагрузку на сердце создают лишние килограммы — даже потеря 5–10% веса улучшает показатели здоровья.

«Всего 30 минут в день ходьбы, танцев или велопрогулок улучшают кровоток и снижают «плохой» холестерин (ЛПНП). Кроме того, курение повреждает стенки сосудов, ускоряя образование бляшек. Отказ от никотина за один год вдвое снижает риск инфаркта», — отметила эксперт.

Она также посоветовала регулярно измерять давление, уровень сахара и холестерина, а также избегать стресса.

18 апреля доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов рассказал «Известиям», какие привычки ведут к ишемической болезни сердца. Как отметил специалист, при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице и эмоциональном напряжении человек, болеющий неосложненной ишемической болезнью сердца, ощущает дискомфорт, боль или жжение за грудиной в области сердца, потливость, сердцебиение, головокружение, которые в течение 1–3 минут исчезают во время отдыха. Он предупредил, что вредные привычки, в том числе курение, частое переедание или чрезмерное употребление в пищу сладкой, мучной, жирной, копченой, острой, жареной и соленой пищи, низкая физическая активность и хроническое психоэмоциональное напряжение на фоне депрессий неизбежно приведут к развитию ишемической болезни.

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