Великобритания заключила контракты на $40,1 млн на поставку дронов Украине

Великобритания заключила контракты на сумму $40,1 млн на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 22 апреля сообщили на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Премьер-министр [Великобритании Кир] Стармер также объявит о британских контрактах на сумму 30 млн фунтов стерлингов ($40,1 млн. — Ред.) на поставку беспилотников новозеландского производителя БПЛА со штаб-квартирой в Хэмпшире SYOS Aerospace для поддержки Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что соответствующие документы заключены в рамках сотрудничества с Новой Зеландией.

Отмечается, что инструкторы из Новой Зеландии помогали британцам в подготовке более 54 тыс. военных в рамках операции Interflex. В правительстве Великобритании уточнили, что, помимо подготовки украинских боевиков, военные планировщики из новозеландских вооруженных сил разрабатывают планы по помощи Украине через «коалицию желающих».

Газета The Daily Telegraph 16 апреля сообщила о поддержке Великобританией решения Германии о поставке ракет большой дальности Taurus для нужд украинской армии. Неназванный чиновник уточнил, что британская сторона давно выступает за эту меру. В свою очередь, лидер Христианского демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 14 апреля заявил о готовности передать Украине Taurus по согласованию с европейскими партнерами.