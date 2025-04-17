Telegraph сообщила о поддержке Британии поставок ракет Taurus Германией для Киева
Великобритания поддержит решение Германии о поставке ракет Taurus для нужд армии Украины. Об этом 16 апреля сообщила газета The Telegraph.
«В среду британский чиновник, занимающийся внешней политикой, сообщил, что Великобритания давно выступает за передачу Германией ракет Taurus Украине и поддержит этот шаг, если новый канцлер [ФРГ Фридрих Мерц] предпримет его сейчас», — уточняет издание.
Ранее проигравший выборы канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять такое оружие Киеву из-за опасения «серьезной эскалации» с Россией.
«Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы вооружить Украину как можно лучше», — сообщил источник в Великобритании.
17 апреля в бундестаге заявили о росте скепсиса в ФРГ в отношении отправки Taurus Украине. Ранее, 14 апреля, лидер Христианского демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты большой дальности Taurus по согласованию с европейскими партнерами.