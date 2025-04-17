В Германии растет скепсис в отношении того, что конфликт на Украине можно прекратить еще большими поставками оружия. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Райнер Ротфус.



«Не следует забывать, что люди получают информацию о причинах войны исключительно однобоко и пропагандистски, а это означает, что они не могут судить объективно и нейтрально, а только иррационально и эмоционально. И всё же растет скепсис в отношении того, что пожар войны, который полыхает уже более трех лет и, к сожалению, унес сотни тысяч жизней, можно потушить еще большими поставками оружия. Немцы постепенно просыпаются и начинают понимать реальную ситуацию на Украине и в мире», — заявил он.



По словам Ротфуса, с каждой ошибкой Фридриха Мерца «Альтернатива для Германии» будет продолжать набирать поддержку.



«Она не сможет изменить парламентское большинство в предстоящие трудные годы, но я надеюсь, что Россия воспримет это как стремление немецкого народа к миру и как то, что все поджигатели войны всё больше теряют поддержку среди населения Германии», — отметил Райнер Ротфус.

Ранее, 14 апреля, лидер Христианского демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты большой дальности Taurus по согласованию с европейскими партнерами.

Лидер ХДС еще во время дебатов с исполняющим обязанности главы бундестага Олафом Шольцем 9 февраля поддержал поставки ракет Taurus Киеву. Шольц, в свою очередь, назвал недопустимым, чтобы страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.