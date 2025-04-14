Мерц назвал условие для отправки Taurus на Украину

Германия готова отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, если будет достигнуто согласие с зарубежными партнерами. Об этом 14 апреля заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Он отметил, что поставки оружия в зону конфликта должны координироваться.

«Украинская армия должна выйти из оборонительной позиции», — приводит слова Мерца ZDF.

Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить возможность влиять на ход боевых действий, добавила «Газета.Ru».

17 февраля сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила, что поставки ракет Taurus на Украину напрямую вовлекут Германию в конфликт. По ее словам, в ВСУ не должно быть немецкого оружия и «никаких немецких солдат».

Мерц во время дебатов с исполняющим обязанности главы бундестага Олафом Шольцем 9 февраля поддержал поставки ракет Taurus для Украины. В свою очередь Шольц в ходе дебатов назвал неправильным, чтобы страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.