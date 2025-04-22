Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке

Московская биржа возобновила торги на срочном рынке. Об этом 22 апреля сообщается на сайте торговой площадки.

«Было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 [мск] с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок», — гвоорится в заявлении.

Согласно публикации, для снятия заявок и подключения участников система была готова в 14:05, в 14:30 состоялся промежуточный клиринг.

Торги были приостановлены днем 22 апреля. Мосбиржа уточнила, что мера связана с конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании.

Экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота 7 апреля рассказал «Известиям», что по всему миру наблюдается серьезное снижение фондовых индексов — от азиатских до европейских бирж. Наиболее резкая реакция зафиксирована в США, где торги были приостановлены из-за стремительного обвала котировок на фоне введения пошлин президентом страны Дональдом Трампом.