Художественный критик Золотов назвал Церетели явлением искусства

Зураб Церетели был явлением искусства, его все любили. Об этом 22 апреля «Известиям» сообщил советский и российский искусствовед и художественный критик Андрей Золотов.

«Зураб Церетели, Зураб Константинович наш дорогой — это явление искусства. Само по себе его творчество — это необычайное открытие в жизни искусства в XX и уже XXI веке. Но на удивление он сам по себе как человек, как личность, как душа — это было явление искусства. Он сам по себе человек — явление искусства», — поделился он.

По словам Золотова, художник в полной мере олицетворял искусство, из-за чего его все узнавали и любили, а также понимали его значение в творческой сфере. Кроме того, у Церетели была способность угадывать талант, которая помогла многим людям на пути к карьере.

«Когда он проходил, кажется, все стены начинали улыбаться, и мы все поднимались, чтобы поприветствовать его, не потому что так положено, а потому что душа нас поднимала навстречу этому человеку. Он действительно привлек к себе любовь пространства. <…> Мы его очень любили. Очень», — резюмировал искусствовед.

В свою очередь, советский и российский живописец, заслуженный художник РФ Виктор Калинин заявил, что вклад Церетели в российское и мировое искусство неоценим. По мнению российского живописца, скульптор оставил свой след, а сила его дара распространилась по всему миру.

О смерти художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели стало известно ранее в этот день. Его помощник Сергей Шагулашвили рассказал «Известиям», что скульптор скончался в мастерской у себя дома от остановки сердца.