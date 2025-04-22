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Военный эксперт объяснил отмену проекта по разработке гиперзвуковых ракет в США

Эксперт Михайлов: США не хватает компетенций для создания гиперзвуковых ракет
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Фото: Northrop Grumman
dzen
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Соединенным Штатам может не хватать научных компетенций для создания гиперзвуковых ракет. Об этом 22 апреля «Известиям» заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Гонконгская газета Asia Times накануне сообщила, что Военно-морские силы (ВМС) США прекратили разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения. Один из руководителей программы заявил, что ее закрыли еще осенью 2024 года из-за проблем с бюджетом и неэффективности. По данным газеты, это говорит том, что Вашингтон испытывает трудности с созданием новых дорогостоящих систем вооружения и не способен быстро наносить высокоскоростные и точные удары по морским целям.

«Американцы уже много лет — примерно с середины 2010-х годов — обещают поставить гиперзвук на вооружение. <…> Американский промышленный комплекс вроде как передовой в мире, но по направлениям разработки ПВО, гиперзвука, подводного атомного флота они отстают от России», — отметил эксперт.

По его словам, пока разработка гиперзвука в США остается в рамках практических испытаний.

«Соединенным Штатам не хватает научных компетенций, которые были у нашей страны еще с советских времен. Они были приумножены научным вкладом современных ученых и конструкторов», — допустил Михайлов.

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Он добавил, что такие вопросы решаются десятилетиями, для чего Вашингтону, скорее всего, будет нужно реформировать систему образования, провести перестановки среди руководства военно-технической сферы, а также грамотно выбрать подрядчиков, для того чтобы финансы на реализацию проекта не были потрачены не на ту компанию.

Эксперт напомнил, что РФ поставила первое соответствующие изделие на вооружение еще в 2018 году. Это был гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

«Тем самым Россия стала передовиком в гиперзвуковой гонке. Именно наша страна первая официально поставила гиперзвуковое оружие на вооружение. Вслед за «Кинжалом» мы поставили на вооружение «Циркон» — гиперзвуковую ракету морского базирования», — сказал Михайлов.

Вслед за Россией данный вид вооружения появился у Китая. По словам военного эксперта, заявления других стран о работе над созданием гиперзвука — лишь спекуляции.

Он объяснил, что Россия и Китай понимают под гиперзвуковым оружием изделия, которые могут перемещаться со скоростью более пяти чисел маха именно в воздушном пространстве Земли, в низких слоях атмосферы, а не в космическом пространстве. Также они должны быть управляемыми. Такого уровня изделия есть только у России и Китая, подчеркнул эксперт.

16 декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ создала гораздо более современные ударные комплексы, превосходящие те, которые в настоящее время имеются в арсенале США.

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