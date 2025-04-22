Asia Times сообщила о закрытии программы США по созданию гиперзвуковых ракет

Военно-морские силы (ВМС) США закрыли программу разработки гиперзвуковых ракет нового поколения, объяснив такое решение наличием проблем с бюджетом, низкой эффективностью разработки и растущим военным потенциалом Китая. Об этом 21 апреля сообщила гонконгская газета Asia Times.

Информацию о прекращении проекта по созданию гиперзвуковых наступательных ракет воздушного базирования (HALO), которая изначально была частью программы Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 (OASuW Inc 2), подтвердил контр-адмирал Стивен Тедфорд, руководитель программы ВМС США по беспилотной авиации и оружию, говорится в материале.

По его словам, данная программа была закрыта осенью 2024 года, поскольку финансовый аудит показал, что дальнейшая разработка была «финансово и эксплуатационно нежизнеспособной».

Прекращение программы подчеркивает сложности разработки дорогостоящих систем на фоне ограниченных бюджетов на оборону, а также свидетельствует о неспособности Вооруженных сил США быстро наносить высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям, отмечают авторы публикации.

Соединенные Штаты провели 19 февраля тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевого заряда. В ходе запуска проанализировали производительность и другие ключевые данные, позволяющие оценить точность работы ракетной системы. Уточнялось, что пуск не является реакцией Вашингтона на какие-либо мировые события.