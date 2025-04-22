ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 160 боевиков за сутки. Об этом 22 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что российская армия поразила станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также склад боеприпасов противника. Кроме того, четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Также отмечается, что группировка войск «Север» в ходе наступательных действий уничтожила несколько бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь в Курской области.
В этот же день Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что на этом направлении противник потерял около 300 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, бронетранспортер М113 американского производства, а также восемь автомобилей.