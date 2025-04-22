Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России. Об этом 22 апреля узнали «Известия», изучив базу Роспатента.

В документах отмечено, что Hyundai, несмотря на прекращение производства и продаж автомобилей в России, теперь может производить и продавать в стране автомобили, автобусы, тягачи, грузовики, автоприцепы и тракторы.

В других заявках указаны также двигатели, шины, колеса, амортизаторы, моторы и другие комплектующие для автомобилей.

Отмечается, что товарные знаки были поданы на регистрацию в прошлом году, а Роспатент одобрил их в апреле 2025 года. Действуют они до 2034 года.

14 апреля стало известно, что компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год и включила в него российский рынок. Уточнялось, что в нем содержится упоминание 50 тыс. машин Kia, которые предполагается реализовать до конца этого года.