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Kia включила рынок России в план по продажам на 2025 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год и включила в него российский рынок. По данным корейского агентства Yonhap, в нем содержится упоминание 50 тыс. машин Kia, которые предполагается реализовать до конца этого года.

Что касается других рынков, то в Северной Америке компания намерена продать за год 1,11 млн автомобилей, в Европе — 774 тыс., в Южной Корее — 580 тыс., а в Индии — 400 тыс.. Бизнес-стратегия компании была скорректирована с учетом международной ситуации, в которой перспективы окончания конфликта на Украине растут с момента инаугурации Дональда Трампа в США.

«Доля России, которая не была учтена в прошлогодних среднесрочных и долгосрочных целях, снова включена в версию плана этого года <...> Ожидается, что возвращение на российский рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности», — говорится в заметке.

По мнению коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, планы Kia по продажам автомобилей в России не могут считаться полноценным возвращением бренда. 50 тыс. автомобилей в год — это лишь четверть от прежних объемов продаж, достигнутых до 2022 года, сказал Шкурыгин «Известиям».

«Единственным вариантом для производства заявленного объема может быть калининградский «Автотор», однако его производственные мощности уже заняты, и даже для такого небольшого объема автомобилей их недостаточно. Учитывая, что Kia заканчивает строительство нового предприятия в Казахстане, вероятно, производитель планирует завозить автомобили оттуда», — предположил эксперт.

Такие скромные планы подтверждают, что восстановление позиций иностранных автопроизводителей на российском рынке займет много времени: минимум пару лет, а возможно, и дольше. Таким образом, этот этап возвращения Kia лучше рассматривать как тестирование формата присутствия, нежели как полноценное возвращение бренда, подчеркнул Шкурыгин.

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9 апреля экс-завод Hyundai в России раскрыл итоги работы в начале года. В I квартале 2025 года на Автомобильном заводе АГР в Санкт-Петербурге было произведено 8,7 тыс. автомобилей бренда Solaris. Это переименованные Hyundai и Kia, которые выпускаются в режиме полного цикла. В модельный ряд входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

28 марта сообщалось, что петербургский Автомобильный завод АГР (бывший Hyundai Motor) выпустил 30 тыс. автомобилей российского бренда Solaris с момента перезапуска предприятия в феврале прошлого года. Юбилейным стал Solaris KRX.

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