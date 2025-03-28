Петербургский автозавод Solaris выпустил 30 тыс. автомобилей

Петербургский «Автомобильный завод АГР» (бывший Hyundai Motor) выпустил 30 тыс. автомобилей российского бренда Solaris с момента перезапуска предприятия в феврале прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 28 марта.

Юбилейным стал Solaris KRX в кузове синего цвета Galaxy Blue с двигателем объемом 1,6 л и автоматической трансмиссией в комплектации Style.

Как заявил гендиректор «АГР Холдинг» Алексей Калицев, компания продолжает работу по углублению локализации, а также расширяет штат сотрудников для увеличения скорости производства. С апреля с конвейера «Автомобильного завода АГР» будет сходить более 200 автомобилей в день, поделился он.

Бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», был переименован в «Автомобильный завод АГР» в начале 2024 года. Автомобили бренда Solaris являются переименованными Hyundai и Kia и выпускаются в режиме полного цикла (штамповка, сварка, окраска и сборка). В модельный ряд входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

Ранее в этот день сообщалось, что корейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возвращения на российский рынок. По данным The Korea Times, дочерние компании HD Hyundai Electric — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — разместили вакансии в России, что говорит о больших шансах на возобновление деятельности.