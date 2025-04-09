Экс-завод Hyundai в России раскрыл итоги работы в начале года

В I квартале 2025 года на «Автомобильном заводе АГР» в Санкт-Петербурге было произведено 8,7 тыс. автомобилей бренда Solaris. За этот период было реализовано 5,4 тыс. автомобилей, сообщила пресс-служба компании 9 апреля.

Всего с января по март количество регистраций моделей бренда составило 4 тыс. шт. По результатам продаж в марте 2025 года, согласно данным аналитического агентства «Автостат», Solaris впервые удалось войти в десятку лидеров рынка, указали в компании. Дилерская сеть марки увеличилась на 11 центров, до 101 ед.

Гендиректор «АГР Холдинг» Алексей Калицев отметил, что результаты продаж автомобилей Solaris выглядят «очень достойно» на фоне значительного сокращения российского авторынка в I квартале. По результатам марта бренд занял долю в 2% рынка. С 1 апреля производство перешло на новую скорость, ежедневно с конвейера сходит 240 автомобилей Solaris.

Бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», был переименован в «Автомобильный завод АГР» в начале 2024 года. Автомобили бренда Solaris являются переименованными Hyundai и Kia и выпускаются в режиме полного цикла (штамповка, сварка, окраска и сборка). В модельный ряд входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

28 марта сообщалось, что петербургский «Автомобильный завод АГР» (бывший Hyundai Motor) выпустил 30 тыс. автомобилей российского бренда Solaris с момента перезапуска предприятия в феврале прошлого года. Юбилейным стал Solaris KRX.