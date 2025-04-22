Два человека погибли в результате пожара в квартире в Республике Башкортостан
В результате пожара в одной из квартир жилого дома в селе Нугуш Мелеузовского района погибли женщина и мужчина. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
«В третьем часу ночи в селе Нугуш произошел пожар в одной из квартир двухквартирного жилого дома по улице Набережная. <...> К сожалению, в ходе тушения обнаружена погибшая 72-летняя женщина и 50-летний мужчина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Тушением пожара занимались 13 сотрудников МЧС России и добровольцы. Горение удалось ликвидировать на 58 кв. м с помощью пяти единиц техники. По одной из предварительной версий ведомства, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.
В этот же день сообщалось, что в квартире жилого дома на юго-западе Москвы произошло возгорание, в результате которого погибли два человека. Пожар начался в одном из домов на улице Нагорной. Площадь возгорания составила 15 кв. м.