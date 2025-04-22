Два человека погибли в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы
Возгорание произошло в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, в результате происшествия погибли два человека. Об этом 22 апреля сообщил источник «Известий».
Уточняется, что пожар начался в одном из домов на улице Нагорной. На данный момент он полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.
Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты экстренных служб.
21 апреля в результате пожара на пятом этаже жилого дома в Челябинске погибли два человека. Сотрудники МЧС спасли двух человек по маршевым лестницам, еще одного вывели по автолестнице. Семь жителей эвакуировались из горящего дома самостоятельно.