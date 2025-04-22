Военные ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Преображенка в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Минобороны России 22 апреля показало кадры боевой работы российских военных.

Наступление началось со взятия под контроль основной дороги снабжения, где было уничтожено несколько единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бронеавтомобиль MaxxPro американского производства.

«В первую очередь использовали погоду, погодные условия, это дождь, снег, хороший туман. Использовали погодные условия и заходили по двум маршрутам. Сам населенник находится в такой точке, что со всех сторон его окружают посадки и весь подход в этому населеннику предстоит через поле», — рассказал командир штурмовой роты Надемьян Ильбулов.

По его словам, российские военнослужащие перед наступлением выбирали наиболее близлежащие освобожденные населенные пункты, чтобы оттуда производить наступление. Он отметил, что передвижение производилось малыми группами через большие открытые территории, после чего группы объединялись и совместно приступали к освобождению.

Кроме того, в ходе наступления штурмовики практически не использовали радиостанции. Они заменили их на систему звуковых сигналов, которые способствовали слаженному передвижению мотострелков.

«Выдвигаясь в район проведения боевых задач, мы находим точки: подвалы, блиндажи, опорные пункты противника. Закрепляемся на них, выставляем усилители сигнала, которые мы используем, и делаем пробные полеты», — заявил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Скат.

По его словам, основной задачей операторов является корректировка огня и сопровождение штурмовой группы. Если противник начинает наносить удары по российским штурмовикам, операторы продумывают возможные маршруты отступления и пытаются отследить точное местоположение артиллерии ВСУ. Скат уточнил, что после обнаружения противника координаты незамедлительно передаются артиллеристам, которые наносят удары.

В настоящее время российские военнослужащие продолжают активное продвижение к населенному пункту Красноармейск, который является один из ключевых транспортных узлов ВСУ на данном участке.

17 апреля российские военные освободили населенный пункт Преображенка в ДНР. В результате ВСУ потеряли свыше 385 боевиков, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.