Российские военные освободили Преображенку в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Преображенка», — говорится в сообщении.
Российские военнослужащие поразили формирования трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем украинской армии, а также двух бригад нацгвардии в районах пяти населенных пунктов ДНР. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 385 боевиков, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, предприятие по производству беспилотников, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
Силы противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, ликвидировали пять управляемых авиационных бомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 204 дрона самолетного типа
Накануне подразделения группировки войск «Юг» освободили в ДНР село Калиново. Уточнялось, что также российские военные поразили живую силу и военную технику семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В результате украинская армия понесла потери в районах восьми населенных пунктов в ДНР.