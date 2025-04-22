Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 апреля выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска.
«Я хочу выразить глубочайшие соболезнования католикам и всем тем, кто во всем мире вдохновлен необыкновенной жизнью и примером Его Святейшества, папы Франциска», — сообщил Гуттериш.
Он назвал понтифика посланником смирения, надежды и человечности, который выступал за мир и социальную справедливость. По его словам, папа римский работал с любыми конфессиями, независимо от их убеждений. Гутерриш добавил, что Франциск на протяжении долгого времени вдохновлял сотрудников ООН своей приверженностью целям организации.
«Папа Франциск также понимал, что защита нашего общего дома — это, по сути, глубоко нравственная миссия, ответственность, которая лежит на каждом человеке», — заявил генсек ООН.
По его мнению, мировому сообществу необходимо придерживаться идей папы римского и следовать его примеру, чтобы сделать жизнь всех людей лучше.
На кадрах «Известий» видно, что на здании посольства РФ в Ватикане после смерти понтифика приспустили флаг. Посольство России в Буэнос-Айресе также приспустило флаг РФ на своем здании в рамках общенационального траура Аргентины, объявленного президентом страны Хавьером Милеем.
В свою очередь, президент Чили Габриэль Борич заявил, что в стране объявлен трехдневный траур по всей стране из-за смерти Франциска. Помимо этого, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил слова соболезнования. Он отметил, что понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания.
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.