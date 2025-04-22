Врач оценил возможность восстановления легких после вейпинга

Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов рассказал, восстанавливаются ли легкие после вейпинга.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 21 апреля, специалист отметил, что легкие начинают восстанавливаться, как только человек перестает использовать вейп.

«Хотя после длительного или интенсивного курения они, возможно, не вернутся к полностью здоровому состоянию, если им был нанесен существенный вред», — рассказал Фаррахов.

По его словам, после отказа от любых способов курения естественные механизмы восстановления организма активируются уже через несколько недель. Степень восстановления зависит от продолжительности и интенсивности вейпинга, возраста человека и общего состояния его здоровья, наличия хронических заболеваний.

Врач пояснил, что хоть в электронных сигаретах отсутствует смола и некоторые вредные побочные продукты горения табака, они все же содержат никотин и целый ряд химических веществ, способных нанести вред легким.

При отказе от курения Фаррахов призвал пить больше жидкости.

17 апреля депутат Брянской областной думы Михаил Иванов направил на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко обращение, в котором предложил полностью запретить упоминание вейпов в соцсетях. Депутат уверен, что любая информация о вейпах, выложенная в Сеть, работает на их популяризацию, пишет Life.ru.

21 марта главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин предупредил об опасности вейпов для зубов и десен. Такие компоненты вейпов, как пропиленгликоль и глицерин поглощают влагу, что приводит к сухости во рту. А это, в свою очередь, провоцирует появление неприятного запаха изо рта, появление кариеса, повышенную чувствительность зубов, сообщает 360.ru.

19 марта Роспотребнадзор сообщил, что в Томске у подростка выявили заболевание EVALI — острое поражение легких, вызванное регулярным использованием электронных сигарет. Как сообщается, заболевание вызывает рубцевание бронхиол, а при прослушивании легких слышен звук, похожий на треск лопающегося попкорна, пишет RT.

В феврале академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что курение вейпов вызывает оседание в легких маслянистой жидкости, которое приводит к затруднению в дыхании, пишет НСН.