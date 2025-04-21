Трамп намерен посетить похороны папы римского Франциска в Риме
Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что намерен вместе со своей женой, первой леди Соединенных Штатов Меланией Трамп посетить похороны папы римского Франциска в Риме.
«Мы с Меланией поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там побывать», — написал он в социальной сети TruthSocial.
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.