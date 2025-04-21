Психосоматолог рассказала о влиянии эмоций на физическое здоровье

Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур рассказала, как эмоции влияют на физическое здоровье.

В беседе с «Радио 1» 18 апреля эксперт отметила, что психосоматика является наукой, это направление медицины, которое изучает влияние эмоций на физическое здоровье человека.

«Стоит немного попереживать, поволноваться сверх обычного, и начинает болеть голова, вдруг появляется насморк, простуда, скручивает живот и так далее», — пояснила Тур.

По ее словам, репродуктивная система женщин напрямую зависит от внутренней нейрогуморальной регуляции, на которую напрямую влияет стресс. Тур подчеркнула, что женское тело запоминает стресс и через время может превращать его в болезни — то же самое происходит с эмоциями.

«Тревога, страхи, беспокойные мысли, в которых мы застреваем превращается в нарушение сна и ухудшение настроения. Это выбивает из колеи», — пояснила она.

Тур добавила, что всегда важно проживать любые эмоции, чтобы «почувствовать себя внутри себя дома».

21 апреля стоматолог-ортопед Павел Колесов предупредил, что хронический стресс может привести к разрушению зубов. Негативное влияние стресса объясняется выработкой гормонов кортизола и адреналина. Они влияют на зубы так, что увеличивается нагрузка на жевательные мышцы, из-за чего появляются микротрещины и сколы эмали, сообщает 360.ru.

18 апреля онколог Маргарита Черная рассказала «Известиям», что хронический стресс может способствовать развитию злокачественных опухолей. При постоянном перенапряжении нарушается работа иммунной системы, ответственной за уничтожение раковых клеток.

Ранее Pravda.Ru со ссылкой на психолога Алену Леонову писала, что в борьбе со стрессом важно «почувствовать свое тело». Она объяснила, что в таком состоянии человек замирает, ощущает себя вне тела, зажимается и перестает дышать, что только усиливает стресс.