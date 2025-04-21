Трамп назвал очень хорошими последние встречи США с РФ и Украиной

Последние контакты США с Россией и Украиной были очень хорошими. Об этом 21 апреля заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами во время пасхального приема в Белом доме.

«Я сообщу вам все детали [переговоров по Украине] в ближайшие три дня. Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России», — сказал он на мероприятии, которое транcлировалось на YouTube-канале Fox News.

Помимо этого, говоря о внешней политике, президент также отметил успешные встречи по иранской проблематике. Однако для последующих шагов в этом процессе Штатам нужно немного времени, добавил Трамп.

Накануне президент США сообщил, что ожидает на этой неделе получить от России ответ по возможному перемирию на Украине. Кроме того, он не исключил вероятности введения экономических мер, если РФ не отреагирует на его инициативу.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 15 апреля заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также он отметил, что есть возможность перестроить отношения с РФ посредством коммерческого партнерства.