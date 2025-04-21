В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США

Власти России никогда не ограничивали культурно-гуманитарное сотрудничество с США, даже несмотря на то что Вашингтон мог придерживаться недружественной позиции в отношении Москвы. Об этом заявил 21 апреля директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

«Позиция наша такова, что даже со странами, правительства которых придерживаются недружеской политики в отношении нашей страны, с творческими людьми, с творцами, с учеными, со спортсменами, которые готовы к взаимодействию с нашей страной, работе на наших площадках, у нас ограничений на взаимодействие нет. Это же касается и США», — заявил дипломат журналистам.

Как подчеркнул Алимов, проходящий сейчас этап переговоров между двумя державами стоит воспринимать спокойно, без лишних эмоций.

«Не надо и в уныние впадать, и в эйфорию впадать не надо, надо быть прагматиками, надо быть реалистами, надо понимать, что российская сторона эти переговоры ведет исходя из полного учета своих интересов, мы не будем вновь в объятия кому-то бросаться», — отметил он.

При этом ради диалога с США Россия также совсем не намерена забывать об остальных своих партнерах, уточнил представитель МИД РФ.

16 апреля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что зарубежные эксперты надеются на новое объединение усилий РФ и США, чтобы предотвратить глобальный конфликт. В ведомстве добавили, что стороны смогут противостоять возможным провокациям со стороны Украины и «обезумевших европейцев».

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 апреля указал на здравомыслие администрации президента США Дональда Трампа в уходе от действовавших ранее установок, которые требовали отказываться идти на контакт с Россией. По словам главы МИДа, представители Москвы и Вашингтона должны приложить все усилия, чтобы не допустить конфронтации между странами.