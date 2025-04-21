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В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США

Алимов: Москва никогда не ограничивала культурное сотрудничество с Вашингтоном
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Власти России никогда не ограничивали культурно-гуманитарное сотрудничество с США, даже несмотря на то что Вашингтон мог придерживаться недружественной позиции в отношении Москвы. Об этом заявил 21 апреля директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

«Позиция наша такова, что даже со странами, правительства которых придерживаются недружеской политики в отношении нашей страны, с творческими людьми, с творцами, с учеными, со спортсменами, которые готовы к взаимодействию с нашей страной, работе на наших площадках, у нас ограничений на взаимодействие нет. Это же касается и США», — заявил дипломат журналистам.

Как подчеркнул Алимов, проходящий сейчас этап переговоров между двумя державами стоит воспринимать спокойно, без лишних эмоций.

«Не надо и в уныние впадать, и в эйфорию впадать не надо, надо быть прагматиками, надо быть реалистами, надо понимать, что российская сторона эти переговоры ведет исходя из полного учета своих интересов, мы не будем вновь в объятия кому-то бросаться», — отметил он.

При этом ради диалога с США Россия также совсем не намерена забывать об остальных своих партнерах, уточнил представитель МИД РФ.

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16 апреля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что зарубежные эксперты надеются на новое объединение усилий РФ и США, чтобы предотвратить глобальный конфликт. В ведомстве добавили, что стороны смогут противостоять возможным провокациям со стороны Украины и «обезумевших европейцев».

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 апреля указал на здравомыслие администрации президента США Дональда Трампа в уходе от действовавших ранее установок, которые требовали отказываться идти на контакт с Россией. По словам главы МИДа, представители Москвы и Вашингтона должны приложить все усилия, чтобы не допустить конфронтации между странами.

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