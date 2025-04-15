Лавров указал на здравый смысл в позиции новой администрации США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на здравомыслие администрации президента США Дональда Трампа в уходе от предыдущих установок отказа идти на контакт с Россией. Соответствующее заявление 14 апреля он сделал в беседе с газетой «Коммерсант».

«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: «У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — сообщил он.

По словам Лаврова, представители Москвы и Вашингтона должны приложить все усилия, чтобы не допустить конфронтации между странами.

В рамках этой же беседы Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения. Как указал Лавров, в случае получения РФ соответствующего предложения Москва обозначит свое видение равноправных переговоров.