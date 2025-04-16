В СВР заявили о надежде за рубежом на объединение миротворческих усилий РФ и США
Зарубежные эксперты надеются на новое объединение усилий РФ и США, чтобы предотвратить глобальный конфликт. Об этом 16 апреля сообщили на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.
«Анализ политики западных государств свидетельствует об «исторической предрасположенности» Европы к различным формам тоталитаризма, который периодически продуцирует разрушительные конфликты глобального масштаба», — отметили там.
Уточняется, что, по данным специалистов из других государств, Россия и Соединенные Штаты не раз становились партнерами в противодействии агрессивным шагам Великобритании и Франции на международной арене.
«В зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту», — подчеркнули в СВР.
В ведомстве добавили, что стороны смогут противостоять возможным провокациям со стороны Украины и «обезумевших европейцев».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 апреля указал на здравомыслие администрации президента США Дональда Трампа в уходе от действовавших ранее установок, которые требовали отказываться идти на контакт с Россией. По словам главы МИДа, представители Москвы и Вашингтона должны приложить все усилия, чтобы не допустить конфронтации между странами.