Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя

Попытки Запада нанести России стратегические поражение на поле боя провалились, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Он отметил, что после провала таких попыток к представителям западных стран, как и в прежние исторические времена, приходит осознание, что залогом существования России является мужество народа страны.

«Мужество, героизм и стойкость наших людей — они всегда, во все времена, вот сейчас скоро будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, — и сейчас, и в более ранние периоды были залогом существования самой России. Это мало кто понимает из тех, кто пытается покушаться на нашу независимость, на наш суверенитет, на нашу свободу, на нашу целостность. Мне кажется, что сейчас с провалом попыток нанести России нанести стратегическое поражение на поле боя, вот это осознание приходит», — указал президент.

Особенное мужество, героизм и стойкость сегодня проявляют люди, которые живут в приграничных регионах с Украиной, констатировал Путин.

Ранее 21 апреля в ходе своего выступления на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия» президент РФ отметил, что преодолевать любые угрозы стране позволяют отвага и сила духа россиян. Он подчеркнул, что примеры стойкости, верности долгу, а также искренней любви к Отечеству в наши дни доказывают связь времен.