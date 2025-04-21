Отвага и сила духа граждан России позволяет стране преодолеть любые угрозы. Об этом 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Сегодня мы вновь, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины. И вновь убеждаемся отвага, сила духа, сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы, примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству, которую мы видим в наши дни доказывает связь времен», — отметил Путин.

Президент РФ также напомнил, что в этом году будет отмечаться юбилейная дата 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, никто не сможет исказить или омрачить подвиг героев Красной армии. Несмотря на это в настоящие дни Россия вынуждена противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность страны.

В регионах Донбасса, приграничье сотрудники муниципалитета работают в очень непростых условиях, иногда даже с риском для жизни выполняют свой профессиональный долг. Путин отметил, что они оказывают помощь людям, что достойно «самого искреннего уважения и благодарности».

11 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает, что все лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

Он подчеркнул, что на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Алма-Ате все министры выделили особое значение мероприятий, которые посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).