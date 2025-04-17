Путин присвоил звание Героя России главврачу больницы Херсонской области

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Соответствующий указ главы государства был опубликован 17 апреля на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что высокого звания медик удостоен за героизм и самоотверженность, которые проявил при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.

«Присвоить звание Героя РФ Харлану Владимиру Ивановичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области «Алешковская центральная районная больница», — указано в документе.

Ранее, 6 марта, президент лично вручил звезду Героя России Сергея Чебнева его супруге Ольге. Военный был удостоен высокого звания посмертно за то, что остановил движение Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Курской атомной электростанции (АЭС).