Качественный получатель: в России оценят эффективность налоговых льгот для производителей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил оценить, насколько эффективны существующие налоговые льготы для производителей. Задача возникла по итогам отчета премьера в Госдуме о работе правительства. Депутаты призывали не просто прилагать список налоговых льгот и их стоимость, а одновременно оценивать их эффективность. Также в нижней палате предложили ограничить срок действия таких послаблений. Какие льготы эффективны, а каких не хватает, разбирались «Известия».

Инвентаризация льгот

Счетная палата в июне 2024 года сообщила об исследовании 145 налоговых расходов по трем видам налогов (на добавленную стоимость, прибыль организаций и добычу полезных ископаемых), из которых 134 являлись стимулирующими, 11 — техническими, напомнил «Известиям» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Фото: Global Look Press/Sergey Elagin

— В результате признаны эффективными по всем элементам менее трети налоговых расходов: 12 из 40 — за 2020 год и 17 из 56 — за 2021 год. По остальным налоговым расходам либо были отмечены отрицательные показатели по различным критериям оценки, либо их оценка проводилась не по всем критериям из-за отсутствия фискальных характеристик. Однако в основном сделаны выводы об эффективности налоговых расходов и направлены предложения в Минфин России о сохранении льгот, — сказал эксперт.

В частности, осенью продлили налоговые льготы для российских организаций радиоэлектронной промышленности.

Так называемые налоговые расходы, то есть, по сути, налоги, недособранные из-за существования льготных режимов, составляют около 6% ВВП в год, уточнил в беседе с «Известиями» старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Из них чуть больше трети относится к нефтегазовым налогам, почти в равной степени — к добыче нефти и газа. В ненефтегазовой части большинство связано со льготами по НДС.

Направления поддержки

Как показывает практика, наиболее эффективными остаются льготы по уплате федеральных налогов и страховых взносов (ряд налоговых режимов), считает директор программ Института управления Президентской академии Олег Филиппов. Поэтому анализ затронет не только первую часть Налогового кодекса, но и вторую, в которой отражены конкретные налоги, налогоплательщики и льготные ставки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Также важной составляющей станет дальнейшая проработка поддержки инвестиционных проектов по производству промышленной продукции, реализация которых была начата с 2022 года, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Речь идет о продукции по импортозамещению, которая стала остро необходима в связи с введенными санкциями и уходом из страны иностранных производителей и продукции. В данном случае это программы господдержки, включая закупки продукции, а также предоставления низкопроцентных (беспроцентных) кредитов и промышленных площадей для производства.

Термин «инвентаризация налоговых льгот», по его мнению, скорее подразумевает отказ от неэффективных инструментов и акцентирование внимания на основных направлениях.

— Причин тому много. Во-первых, как показывает IT-сфера, Минфин и правительство постепенно отказываются от цикла предоставления беспрецедентных льгот и отказов от проверок и переходит на режим устойчивого развития. То есть политика, сформированная в 2022 году, постепенно меняется. Во-вторых, в связи с резким укреплением рубля к доллару, а также уменьшением доходов федерального бюджета от нефтегазовых доходов, вызванным снижением экспортных цен на нефть, государственные органы власти вынуждены отказаться от ряда льгот и преференций и перейти на поддержание жизненно важных проектов, — подчеркнул Олег Филиппов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В-третьих, смысл льгот — их временный характер, финансировать вечно хронически убыточные проекты Минфин не будет, тем более что большинство уже за три года почувствовали почву и начали активно развиваться, преодолев пределы малых и средних организаций, заметил он. В итоге с большой степенью вероятности «инвентаризация налоговых льгот» в лучшем случае приведет к оставлению большинства льгот и отказу от отдельных неэффективных мер. Но возможно и более радикальное уменьшение льготных режимов налогообложения или изменение налоговых ставок в сторону увеличения. Примером может послужить изменение ставок налогообложения по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 1 января 2025 года.

— Таких серьезных изменений в сторону повышения налогообложения не было уже 25 лет. К этим инновациям в области изменения налогового климата в России большинству организаций нужно относиться с осторожностью, не стоит обнадеживаться заранее, — уверен Олег Филиппов.

Перспективные меры

В настоящее время налоговое законодательство уже предусматривает комплекс мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Часть льгот реализуется в рамках соглашений между государством и налогоплательщиком — к ним относятся особые экономические зоны, территории опережающего развития, региональные инвестиционные проекты, специальные инвестиционные контракты, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также участие в таких инициативах, как инвестиционный центр «Сколково».

Фото: ТАСС/Александров Василий

Существуют и бездоговорные формы поддержки, предоставляемые при выполнении определенных условий, напомнил эксперт. Это, в частности, федеральные и региональные инвестиционные вычеты, ускоренная амортизация высокотехнологичной продукции российского производства, а также льготные налоговые режимы для IT-компаний. С 2025 года отдельные виды расходов на НИОКР могут учитываться в налогооблагаемой базе с повышающим коэффициентом 2 — это подчеркивает приоритетность технологического развития и поддержки инноваций. На этом фоне целесообразно расширять меры поддержки и в направлении развития человеческого капитала.

— Наряду со средствами производства ключевую роль на любом предприятии играют квалифицированные кадры. В этой связи стоит рассмотреть возможность налогового стимулирования повышения квалификации сотрудников, особенно на производственных предприятиях. Один из возможных инструментов — учет расходов на обучение персонала с повышающим коэффициентом 2, — считает Артур Леер.

Фото: ТАСС/Коротченко Максим

Это, по его мнению, простимулирует бизнес активнее инвестировать в развитие компетенций сотрудников и повысит общую эффективность предприятий. Важно также продолжать реализацию действующих программ поддержки. Аналогично тому, как сформированы меры для IT-сектора, необходимо определить приоритетные отрасли — с опорой в том числе на данные Минпромторга — и разрабатывать под них целевые налоговые инструменты. Такой подход позволит точечно стимулировать экономику и усилить инвестиционную активность в ключевых секторах.

«Известия» направили запросы в Минэк, ФНС и Минфин, но на момент публикации ответы получены не были.