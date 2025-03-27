Фиктивный союз: за регистрацию ИП через подставных лиц грозит уголовка
Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Новая инициатива должна пресечь случаи, когда мошенники просят других граждан за вознаграждение открывать ИП, чтобы в дальнейшем использовать мнимую регистрацию для преступлений, в том числе для вывода денежных средств и совершения фиктивных сделок. Подробности — в материале «Известий».
Открытие ИП через подставных лиц
Нижняя палата Федсобрания в ближайшее время может принять в первом чтении проект закона (есть у «Известий»), предусматривающий уголовную ответственность за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП и использование документов для этой цели, сообщил «Известиям» источник в аппарате Госдумы. До сих пор эти нарушения не являлись уголовно наказуемыми.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал «Известиям», что после одобрения законопроекта «ответственности будут подлежать как организаторы рассматриваемых преступлений, так и сами «подставные лица» (если их действия носили противоправный характер)». Однако документ дает возможность освободить от уголовной ответственности подставное лицо, если оно впервые совершило такое преступление и активно помогало следствию, добавил сенатор.
— Максимальным наказанием за открытие ИП через подставных лиц станет лишение свободы на срок до трех лет (квалифицированные составы — до пяти лет), — говорит Клишас. — За передачу удостоверения личности другому лицу могут назначить исправительные работы сроком до двух лет, а за приобретение такого документа или использование незаконно полученных персональных данных — лишение свободы на срок до трех лет.
Минимальным наказанием за открытие фиктивного ИП благодаря соучастнику станет штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, добавила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева. Она отметила при этом, что пока в нынешнем виде законопроект несет в себе риски, поэтому нужны уточнения.
— Как бывший мэр я читаю законопроекты взглядом правоприменителя, — говорит экс-глава Якутска. — Во-первых, добросовестные ИП столкнутся с дополнительными барьерами из-за усиленного контроля. Любое ужесточение требований к документам для создания ИП неизбежно замедлит развитие малого бизнеса. Это может оказать негативное воздействие на экономику.
Депутат считает, что сейчас нет четкого определения «подставных лиц». Она рассуждает: что конкретно подразумевается под «введением их в заблуждение»? Это создаст риски злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, так как доказать осведомленность или ее отсутствие может быть сложно, предупреждает экс-градоначальник и парламентарий.
К сведению, компании часто используют ИП для обналичивания денежных средств. Например, заключают фиктивные контракты, при этом на деле товар никто не поставляет.
В Корпорации МСП «Известиям» сказали, что в новом законопроекте речь идет не столько о дроблении бизнеса, сколько о пресечении преступлений.
Без ведома предпринимателя
На прямую линию президента России в 2024 году от граждан поступали жалобы на то, что без их ведома они были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, рассказали «Известиям» в «Народный фронт. Аналитика».
— Проблема в том, что, как правило, об этом граждане узнают спустя несколько лет, когда к ним приходят судебные приставы и сообщают о задолженностях по налогам и кредитам, — говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. — При этом люди пишут, что автоматические погашения оплаты взносов за ИП приравниваются к признанию того, что они признают открытие ИП.
По словам обратившихся, жалобы в органы власти, прокуратуру и налоговую службу проблемы не решили, потому что достаточно сложно доказать, что это не они сами открыли ИП. В итоге на имущество и банковские счета граждан накладывается арест, а задолженности взыскивают с поступающих средств. Такие жалобы поступали, например, из Саратова, Самары, Сочи, Ростова-на-Дону и других городов, уточнили в «Народном фронте».
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн сообщил, что в последнее время статус индивидуального предпринимателя стал часто использоваться в совершении различных налоговых правонарушениях или экономических преступлений.
Как пояснил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, законопроект концептуальных возражений у добросовестного бизнеса не вызывает, так как с использованием реквизитов индивидуальных предпринимателей зачастую совершаются преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией (отмыванием) денежных средств и др.
— Вместе с тем некоторые вопросы вызывает предлагаемое понятие «подставных лиц», к которым отнесены сами индивидуальные предприниматели, — говорит он. — Если буквально прочитать ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» — «Известия»), то получается, что уголовная ответственность будет наступать за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц, то есть через того же индивидуального предпринимателя.
Сергей Катырин считает, что предлагаемые формулировки могут вызвать неправильное применение норм закона и необоснованное привлечение к уголовной ответственности.
Как не стать жертвой преступлений, связанных с незаконной регистрацией ИП, и защитить свои личные данные? Член Экспертного совета при ФНС России по совершенствованию практики применения законодательства о несостоятельности Александр Усов советует не искать легких денег, советоваться с налоговыми консультантами на предмет потенциальных налоговых и уголовных рисков, регистрировать юрлицо только с целью реальной предпринимательской, финансово-хозяйственной деятельности и не передавать свои ключи доступа третьим лицам.
Депутат Сардана Авксентьева предупреждает, что ни в коем случае нельзя соглашаться на формальное открытие ИП по просьбе третьих лиц, которые обещают вознаграждение за то, что «они будут прогонять средства через ваше предприятие». «Открывайте ИП только тогда, когда реально планируете вести законную предпринимательскую работу», — резюмирует политик.