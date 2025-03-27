Фиктивный союз: за регистрацию ИП через подставных лиц грозит уголовка

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Новая инициатива должна пресечь случаи, когда мошенники просят других граждан за вознаграждение открывать ИП, чтобы в дальнейшем использовать мнимую регистрацию для преступлений, в том числе для вывода денежных средств и совершения фиктивных сделок. Подробности — в материале «Известий».

Открытие ИП через подставных лиц

Нижняя палата Федсобрания в ближайшее время может принять в первом чтении проект закона (есть у «Известий»), предусматривающий уголовную ответственность за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП и использование документов для этой цели , сообщил «Известиям» источник в аппарате Госдумы. До сих пор эти нарушения не являлись уголовно наказуемыми.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал «Известиям», что после одобрения законопроекта «ответственности будут подлежать как организаторы рассматриваемых преступлений, так и сами «подставные лица» (если их действия носили противоправный характер)». Однако документ дает возможность освободить от уголовной ответственности подставное лицо, если оно впервые совершило такое преступление и активно помогало следствию , добавил сенатор.

— Максимальным наказанием за открытие ИП через подставных лиц станет лишение свободы на срок до трех лет (квалифицированные составы — до пяти лет), — говорит Клишас. — За передачу удостоверения личности другому лицу могут назначить исправительные работы сроком до двух лет, а за приобретение такого документа или использование незаконно полученных персональных данных — лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Минимальным наказанием за открытие фиктивного ИП благодаря соучастнику станет штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, добавила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева. Она отметила при этом, что пока в нынешнем виде законопроект несет в себе риски, поэтому нужны уточнения.

— Как бывший мэр я читаю законопроекты взглядом правоприменителя, — говорит экс-глава Якутска. — Во-первых, добросовестные ИП столкнутся с дополнительными барьерами из-за усиленного контроля. Любое ужесточение требований к документам для создания ИП неизбежно замедлит развитие малого бизнеса. Это может оказать негативное воздействие на экономику.

Депутат считает, что сейчас нет четкого определения «подставных лиц». Она рассуждает: что конкретно подразумевается под «введением их в заблуждение»? Это создаст риски злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, так как доказать осведомленность или ее отсутствие может быть сложно, предупреждает экс-градоначальник и парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К сведению, компании часто используют ИП для обналичивания денежных средств. Например, заключают фиктивные контракты, при этом на деле товар никто не поставляет.

В Корпорации МСП «Известиям» сказали, что в новом законопроекте речь идет не столько о дроблении бизнеса, сколько о пресечении преступлений.

Без ведома предпринимателя

На прямую линию президента России в 2024 году от граждан поступали жалобы на то, что без их ведома они были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, рассказали «Известиям» в «Народный фронт. Аналитика».

— Проблема в том, что, как правило, об этом граждане узнают спустя несколько лет, когда к ним приходят судебные приставы и сообщают о задолженностях по налогам и кредитам, — говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. — При этом люди пишут, что автоматические погашения оплаты взносов за ИП приравниваются к признанию того, что они признают открытие ИП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам обратившихся, жалобы в органы власти, прокуратуру и налоговую службу проблемы не решили, потому что достаточно сложно доказать, что это не они сами открыли ИП. В итоге на имущество и банковские счета граждан накладывается арест, а задолженности взыскивают с поступающих средств. Такие жалобы поступали, например, из Саратова, Самары, Сочи, Ростова-на-Дону и других городов , уточнили в «Народном фронте».

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн сообщил, что в последнее время статус индивидуального предпринимателя стал часто использоваться в совершении различных налоговых правонарушениях или экономических преступлений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как пояснил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, законопроект концептуальных возражений у добросовестного бизнеса не вызывает, так как с использованием реквизитов индивидуальных предпринимателей зачастую совершаются преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией (отмыванием) денежных средств и др.

— Вместе с тем некоторые вопросы вызывает предлагаемое понятие «подставных лиц», к которым отнесены сами индивидуальные предприниматели, — говорит он. — Если буквально прочитать ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» — «Известия»), то получается, что уголовная ответственность будет наступать за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц, то есть через того же индивидуального предпринимателя.

Сергей Катырин считает, что предлагаемые формулировки могут вызвать неправильное применение норм закона и необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как не стать жертвой преступлений, связанных с незаконной регистрацией ИП, и защитить свои личные данные? Член Экспертного совета при ФНС России по совершенствованию практики применения законодательства о несостоятельности Александр Усов советует не искать легких денег, советоваться с налоговыми консультантами на предмет потенциальных налоговых и уголовных рисков, регистрировать юрлицо только с целью реальной предпринимательской, финансово-хозяйственной деятельности и не передавать свои ключи доступа третьим лицам.