Политолог предположил причину проблемы стрельбы в школах США

Проблема стрельбы в американских школах остается актуальной, так как для ее решения не хватает финансирования. Об этом политтехнолог и аналитик Павел Дубравский рассказал в понедельник, 21 апреля.

«Главный вопрос — кто за это заплатит. На этом спотыкаются многие инициативы», — сказал он в комментарии Lenta.Ru.

По словам политолога, финансирование мер безопасности относится к компетенции федерального центра. При этом их реализация — установка металлодетекторов и обеспечение охраны в образовательных учреждениях, а также обучение учителей — является прерогативой штатов.

20 апреля в результате стрельбы на территории Государственного университета Норфолка (штат Вирджиния) пострадали как минимум два человека, передает RT. Согласно информации полиции, пострадавшие, один из которых получил серьезные травмы, были госпитализированы.

Ранее, 17 апреля, в результате стрельбы на территории Университета Флориды в США были убиты два человека, еще пятеро пострадали, передает ИА Регнум.

Совершивший нападение тоже был госпитализирован. Подозреваемого опознали как 20-летнего Феникса Икнера. Он был сыном заместителя шерифа округа Леон.

Ранее сообщалось, что система оповещения университета подала сигнал, предупреждающий о чрезвычайных ситуациях, после того, как стало известно о вооруженном человеке, который появился недалеко от кампуса. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

В тот же день президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе в университете во Флориде. Он выразил соболезнования пострадавшим, сообщает 360.ru.