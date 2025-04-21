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Эксперт отметил влияние договора РФ и Ирана на усиление их мировых позиций

Эксперт Сафаров: договор Ирана и РФ усилит мировые позиции двух стран
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана усилит позиции двух стран на международной арене, а также их влияние на решение вопросов глобального характера. Об этом 21 апреля в беседе с «Известиями» заявил глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

«Сотрудничество РФ и Ирана — это фактор, с которым уже нельзя будет не считаться западным странам во главе с Соединенными Штатами, а также государствам, которые вынашивают планы по ослаблению России и Ирана. <…> Это очень существенный рывок по усилению позиций двух стран», — сказал Сафаров.

Он назвал новый договор новым импульсом для развития Исламской Республики и РФ и подчеркнул, что он отвечает интересам двух стран.

«Договор выводит отношения двух стран — и политические, и экономические, и торговые, и научно-технические, и военно-технические, на принципиально новый уровень. <…> Это также означает, что партнерство Ирана и России стало более оформленным. В данный момент мы вышли уровень системного подхода к друг другу», — отметил эксперт.

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Политолог подчеркнул, что подобное сближение двух государств усиливает позиции и России, и Ирана на международной арене, а также нивелирует механизмы внешнего ограничения и попытки изоляции двух государств.

«Совершенно точно, что друг на друга можно будет надееться при решении региональных и глобальных вопросов. Например, в сфере безопасности, борьбы с международным терроризмом и так далее», — сказал Сафаров.

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана привнесет системность в сотрудничество между странами, заключил политолог.

21 апреля президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный между РФ и Исламской Республикой 17 января. Тогда российский лидер назвал документ прорывным, а задачи, поставленные в новом договоре двух стран, амбициозными, направленными на развитие сотрудничества.

14 января посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил о том, что соглашение заключается сроком на 20 лет. До этого, 13 января, он отметил, что в договоре содержится 47 статей, он охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. По словам дипломата, при составлении документа основное внимание уделялось «сбалансированности, принципам суверенитета и уважения территориальной целостности стран».

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