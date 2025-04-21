Кнайсль заявила о невозможности ЕС поддерживать Украину без участия США
Евросоюз (ЕС) не способен оказывать военную поддержку Украине без участия США. Об этом 21 апреля сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Мы не ожидаем, что они справятся с этой нагрузкой, потому что это вопрос приобретений вооружений, в том числе у Соединенных Штатов. Европа нуждается в военной промышленности США», — сообщила она «РИА Новости».
Она добавила, что страны Европы охвачены истерией, а лидеры государств ЕС постоянно говорят о необходимости подготовки к якобы неизбежному конфликту с Россией.
19 апреля постпред Украины при ООН Андрей Мельник потребовал у Германии передать украинской армии 30% авиационной и сухопутной техники бундесвера и крылатые ракеты Taurus. Военные эксперты отметили, что такой шаг потребует изъятия боевых машин из строевых частей немецкой армии.
Ранее, 7 апреля, газета Politico сообщила о невозможности французской компании-оператора Eutelsat обеспечить Украину связью в случае отказа американской компании Starlink от такой работы. В публикации подчеркивалось, что у Европы нет достаточных мощностей для обеспечения такой системы.