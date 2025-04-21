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Кнайсль заявила о невозможности ЕС поддерживать Украину без участия США

Экс-глава МИД Австрии: ЕС без США не способен поддержать Украину
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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Евросоюз (ЕС) не способен оказывать военную поддержку Украине без участия США. Об этом 21 апреля сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Мы не ожидаем, что они справятся с этой нагрузкой, потому что это вопрос приобретений вооружений, в том числе у Соединенных Штатов. Европа нуждается в военной промышленности США», — сообщила она «РИА Новости».

Она добавила, что страны Европы охвачены истерией, а лидеры государств ЕС постоянно говорят о необходимости подготовки к якобы неизбежному конфликту с Россией.

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19 апреля постпред Украины при ООН Андрей Мельник потребовал у Германии передать украинской армии 30% авиационной и сухопутной техники бундесвера и крылатые ракеты Taurus. Военные эксперты отметили, что такой шаг потребует изъятия боевых машин из строевых частей немецкой армии.

Ранее, 7 апреля, газета Politico сообщила о невозможности французской компании-оператора Eutelsat обеспечить Украину связью в случае отказа американской компании Starlink от такой работы. В публикации подчеркивалось, что у Европы нет достаточных мощностей для обеспечения такой системы.

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